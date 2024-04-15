Как выжить во время потопа из-за паводка

Специалист по выживанию Макеев: в холодной воде практически невозможно спастись

Опасную зону необходимо покидать заранее, отметил Михаил Макеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Неподготовленный человек может погибнуть в холодной воде в результате наводнения из-за весеннего паводка, поэтому эвакуироваться нужно заранее. Об этом беседе с URU.RU заявил инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

Когда нужно эвакуироваться

«Нужно чуть заранее покидать потенциально опасную зону, а не ждать, как многие, и уезжать, когда колеса автомобиля наполовину покрыты водой. Нужно оставаться сухим. В состоянии стресса неподготовленный человек долго не продержится в таких условиях. Если все-таки намок, нужно скорее оказаться в отапливаемом помещении или в автомобиле. Иначе температура просто убьет. Счет идет на минуты. Лучше иметь плавсредство, даже надувной матрас может помочь выжить. Спасателей ведь априори меньше, чем тех, кому нужна помощь», — объяснил Михаил Макеев.

Как подготовиться к эвакуации

Для эвакуации потребуется собрать вещи и сделать свое местоположение заметным, если самостоятельно не удалось добраться до безопасности, отметил он. «Надо позаботиться о себе, о своем комфорте на случай ухудшения ситуации и собрать так называемые тревожные рюкзаки, тревожные чемоданчики. В них сложить предметы первой необходимости, которые перекрывают базовые потребности человека. Это еда, запасы чистой питьевой воды, хотя бы там на несколько часов, а лучше на сутки, теплые вещи, средства связи. Параллельно надо вывешивать яркие тряпки, чтобы спасатели или волонтеры смогли вас заметить», — рассказал Макеев.

Как спасти вещи во время потопа

В случае подтопления территорий необходимо заранее герметично закрыть мебель и технику, добавил он. «Возможно, придется аварийно покидать жилье и вещи вы вынуждены будете оставить в доме. Чтобы они остались в целостности после того, как вода уйдет, их надо загерметизировать. Для этого можно использовать мусорные пакеты, какие-то герма-капсулы из бутылок вырезать, либо герма-кейсы. Все ценные вещи, драгоценности, документы, какие-то электронные носители, дорогостоящую технику — все поднять максимально высоко», — сказал Макеев.

Также необходимо защитить жилье от вандалов на время отсутствия хозяев, отметил эксперт. «Важна предварительная подготовка. Она заключается в том, чтобы сделать дом недоступным. Нужны замки, возможно, нужно будет заколотить окна и двери. Вандалы действуют по примитивным стратегиям и ищут легкой добычи», — подчеркнул собеседник агентства.

В результате паводка уровень реки Тобол в Кургане поднялся до отметки в 716 см. За два часа прирост составил 14 см. Ранее специалисты департамента архитектуры и строительства Кургана отмечали, что при достижении уровня Тобола в 674 см, подтоплены окажутся 17 микрорайонов Кургана. В первую очередь это Старокомогоровка, далее Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. Жителям всех микрорайонов, попадающих в зону затопления, предложено эвакуироваться.