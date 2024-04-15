Вода из Тобола затопила дорогу к подвесному мосту, ведущему к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Это случилась ближе к вечеру 15 апреля, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий.
«Затопило дорогу у моста к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Пройти сейчас здесь невозможно. Тут ранее ходили люди, сейчас перестали», — сообщил корреспондент агентства.
По данным курганского гидропоста, уровень Тобола вырос до 738 сантиметров к 4:00. Осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, усугубят паводок на территории, предупреждают метеорологи. О других событиях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.
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