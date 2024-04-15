15 апреля 2024

Тобол вышел из берегов и затопил дорогу к подвесному мосту в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода топит городские дома и дачи
Вода топит городские дома и дачи Фото:

Вода из Тобола затопила дорогу к подвесному мосту, ведущему к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Это случилась ближе к вечеру 15 апреля, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий.

«Затопило дорогу у моста к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Пройти сейчас здесь невозможно. Тут ранее ходили люди, сейчас перестали», — сообщил корреспондент агентства.

По данным курганского гидропоста, уровень Тобола вырос до 738 сантиметров к 4:00. Осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, усугубят паводок на территории, предупреждают метеорологи. О других событиях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.

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Вода из Тобола затопила дорогу к подвесному мосту, ведущему к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Это случилась ближе к вечеру 15 апреля, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Затопило дорогу у моста к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Пройти сейчас здесь невозможно. Тут ранее ходили люди, сейчас перестали», — сообщил корреспондент агентства. По данным курганского гидропоста, уровень Тобола вырос до 738 сантиметров к 4:00. Осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, усугубят паводок на территории, предупреждают метеорологи. О других событиях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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