Тобол вышел из берегов и затопил дорогу к подвесному мосту в Кургане. Видео

16 апреля 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Вода топит городские дома и дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вода из Тобола затопила дорогу к подвесному мосту, ведущему к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Это случилась ближе к вечеру 15 апреля, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Затопило дорогу у моста к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Пройти сейчас здесь невозможно. Тут ранее ходили люди, сейчас перестали», — сообщил корреспондент агентства. По данным курганского гидропоста, уровень Тобола вырос до 738 сантиметров к 4:00. Осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, усугубят паводок на территории, предупреждают метеорологи. О других событиях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода из Тобола затопила дорогу к подвесному мосту, ведущему к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Это случилась ближе к вечеру 15 апреля, рассказал корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий. «Затопило дорогу у моста к дачам в Западном микрорайоне Кургана. Пройти сейчас здесь невозможно. Тут ранее ходили люди, сейчас перестали», — сообщил корреспондент агентства. По данным курганского гидропоста, уровень Тобола вырос до 738 сантиметров к 4:00. Осадки, ожидающиеся в регионе 16 апреля, усугубят паводок на территории, предупреждают метеорологи. О других событиях, связанных с наводнением — читайте в трансляции URA.RU.