В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области.
«В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса.
Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
Метеорологи ждут увеличения скорости течения Тобола в сторону Кургана 16 апреля из-за погодных условий
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В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU.