Уровень Тобола в Кургане и окрестностях неумолимо нарастает. Скрин

В Кургане уровень Тобола поднялся на семь сантиметров за два часа

16 апреля 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Вода на городской набережной уже почти дошла до баррикады из мешков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU. Метеорологи ждут увеличения скорости течения Тобола в сторону Кургана 16 апреля из-за погодных условий Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU.