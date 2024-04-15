15 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане и окрестностях неумолимо нарастает. Скрин

В Кургане уровень Тобола поднялся на семь сантиметров за два часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода на городской набережной уже почти дошла до баррикады из мешков
Вода на городской набережной уже почти дошла до баррикады из мешков Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области.

«В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса.

Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
Метеорологи ждут увеличения скорости течения Тобола в сторону Кургана 16 апреля из-за погодных условий

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В Кургане уровень Тобола вырос до 738 сантиметров. За два часа увеличение составило четыре сантиметра, эта информация размещена на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля к 4:00 уровень Тобола повысился до 738 см. Рост за два часа — четыре см. В районе гидропоста в селе Бараба зафиксирован уровень в 347 см. За два часа вода прибыла на пять см», — указано на сайте сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя власти преступили к экстренной эвакуации граждан. Дамба не защитит правобережные территории Тобола, поэтому их эвакуируют первыми, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В регионе 16 апреля ожидаются осадки и сильный ветер, что способствует ускорению течения воды в сторону областного центра, передавали специалисты Курганского ЦГМС. О самых важных событиях, связанных с наводнением на территории — узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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