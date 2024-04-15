15 апреля 2024

Власти спасут 20 лошадей отказавшейся эвакуироваться предпринимательницы Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма появилась в результате спасения лошадей с мясокомбинатов региона и соседних территорий
Ферма появилась в результате спасения лошадей с мясокомбинатов региона и соседних территорий Фото:

В департаменте агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области пообещали соорудить загон для 20 лошадей предпринимательницы из Кургана. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Женщина отказалась от заблаговременной эвакуации из микрорайона Тополя в Кургане.

«Сегодня в Тополя начала приходить вода. Представители департамента АПК пообщались с владелицей животных. Организована работа по сооружению загона, чтобы уже завтра (16 апреля — прим. URA.RU) лошади могли быть перемещены в более высокое и безопасное место», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Предпринимательнице несколько раз указывали на необходимость провести превентивную эвакуацию. По словам чиновников, о возможном подтоплении территории женщину предупреждал руководитель местного ТОСа и сотрудники администрации.

Владелица фермы рассказала журналистам, что ей предлагали построить в лесу временный пункт размещения для животных на время паводка. Но строить ей не из чего. На указанной территории нет места для лошадей. Помимо этого в хозяйстве женщины — 50 баранов, 15 коз, 20 кроликов, пять собак и пять кошек.

Вода в Тоболе продолжает пребывать, угрожая затопить часть Кургана. Вечером 15 апреля на территории Тополей приступили к эвакуации населения. С другой информацией по теме паводка в регионе можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

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В департаменте агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области пообещали соорудить загон для 20 лошадей предпринимательницы из Кургана. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Женщина отказалась от заблаговременной эвакуации из микрорайона Тополя в Кургане. «Сегодня в Тополя начала приходить вода. Представители департамента АПК пообщались с владелицей животных. Организована работа по сооружению загона, чтобы уже завтра (16 апреля — прим. URA.RU) лошади могли быть перемещены в более высокое и безопасное место», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Предпринимательнице несколько раз указывали на необходимость провести превентивную эвакуацию. По словам чиновников, о возможном подтоплении территории женщину предупреждал руководитель местного ТОСа и сотрудники администрации. Владелица фермы рассказала журналистам, что ей предлагали построить в лесу временный пункт размещения для животных на время паводка. Но строить ей не из чего. На указанной территории нет места для лошадей. Помимо этого в хозяйстве женщины — 50 баранов, 15 коз, 20 кроликов, пять собак и пять кошек. Вода в Тоболе продолжает пребывать, угрожая затопить часть Кургана. Вечером 15 апреля на территории Тополей приступили к эвакуации населения. С другой информацией по теме паводка в регионе можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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