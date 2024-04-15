В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился до 723 сантиметров. Скрин

16 апреля 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Вода в Тоболе продолжает прибывать, угрожая областному центру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе курганского гидропоста уровень Тобола поднялся до отметки в 723 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 00:00 в ночь на 16 апреля достиг 723 см», — указано на портале. Прирост за два часа составил семь сантиметров. Вечером 15 апреля власти преступили к срочной эвакуации жителей микрорайона Тополя из-за наводнения. В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. С более полной информацией, касающейся паводка в регионе — в трансляции URA.RU. Вода в Кургане стремительно пребывает Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе курганского гидропоста уровень Тобола поднялся до отметки в 723 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 00:00 в ночь на 16 апреля достиг 723 см», — указано на портале. Прирост за два часа составил семь сантиметров. Вечером 15 апреля власти преступили к срочной эвакуации жителей микрорайона Тополя из-за наводнения. В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. С более полной информацией, касающейся паводка в регионе — в трансляции URA.RU.