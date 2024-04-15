Вода в Тоболе продолжает прибывать, угрожая областному центру
В районе курганского гидропоста уровень Тобола поднялся до отметки в 723 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на геоинформационном портале Курганской области.
«В Кургане уровень воды в Тоболе к 00:00 в ночь на 16 апреля достиг 723 см», — указано на портале. Прирост за два часа составил семь сантиметров.
Вечером 15 апреля власти преступили к срочной эвакуации жителей микрорайона Тополя из-за наводнения. В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. С более полной информацией, касающейся паводка в регионе — в трансляции URA.RU.
Вода в Кургане стремительно пребывает
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