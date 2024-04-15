15 апреля 2024

В Кургане уровень воды в реке Тобол увеличился до 723 сантиметров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в Тоболе продолжает прибывать, угрожая областному центру
Вода в Тоболе продолжает прибывать, угрожая областному центру Фото:

В районе курганского гидропоста уровень Тобола поднялся до отметки в 723 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на геоинформационном портале Курганской области.

«В Кургане уровень воды в Тоболе к 00:00 в ночь на 16 апреля достиг 723 см», — указано на портале. Прирост за два часа составил семь сантиметров.

Вечером 15 апреля власти преступили к срочной эвакуации жителей микрорайона Тополя из-за наводнения. В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. С более полной информацией, касающейся паводка в регионе — в трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
Вода в Кургане стремительно пребывает

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В районе курганского гидропоста уровень Тобола поднялся до отметки в 723 сантиметра. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 00:00 в ночь на 16 апреля достиг 723 см», — указано на портале. Прирост за два часа составил семь сантиметров. Вечером 15 апреля власти преступили к срочной эвакуации жителей микрорайона Тополя из-за наводнения. В регионе нашли подтверждение тому, что на Курган надвигаются мощнейшие потоки воды. С более полной информацией, касающейся паводка в регионе — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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