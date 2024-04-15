В зоне подтопления ранее оказались 17 микрорайонов города
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола вырос до 734 сантиметров. Эта информация размещена на геоинформационном портале Курганской области.
«В Кургане уровень воды в Тоболе к 02:00 повысился до 734 см (два часа назад было 723 см). Данные гидропоста в селе Бараба указывают на уровень реки в 342 см (было 340)», — свидетельствуют данные сервиса.
Ранее в микрорайоне Тополя приступили к превентивной эвакуации граждан. Уровень Тобола приближается к критической отметке в 850 см. С актуальной информацией о паводке можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
На Курган надвигается мощнейший поток воды, предупреждали власти
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