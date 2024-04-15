15 апреля 2024

Вода в Тоболе пребывает, угрожая затопить часть Кургана. Скрин

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В зоне подтопления ранее оказались 17 микрорайонов города
В зоне подтопления ранее оказались 17 микрорайонов города Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола вырос до 734 сантиметров. Эта информация размещена на геоинформационном портале Курганской области.

«В Кургане уровень воды в Тоболе к 02:00 повысился до 734 см (два часа назад было 723 см). Данные гидропоста в селе Бараба указывают на уровень реки в 342 см (было 340)», — свидетельствуют данные сервиса.

Ранее в микрорайоне Тополя приступили к превентивной эвакуации граждан. Уровень Тобола приближается к критической отметке в 850 см. С актуальной информацией о паводке можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
На Курган надвигается мощнейший поток воды, предупреждали власти

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В Кургане уровень Тобола вырос до 734 сантиметров. Эта информация размещена на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 02:00 повысился до 734 см (два часа назад было 723 см). Данные гидропоста в селе Бараба указывают на уровень реки в 342 см (было 340)», — свидетельствуют данные сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя приступили к превентивной эвакуации граждан. Уровень Тобола приближается к критической отметке в 850 см. С актуальной информацией о паводке можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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