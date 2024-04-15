Вода в Тоболе пребывает, угрожая затопить часть Кургана. Скрин

16 апреля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

В зоне подтопления ранее оказались 17 микрорайонов города Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола вырос до 734 сантиметров. Эта информация размещена на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 02:00 повысился до 734 см (два часа назад было 723 см). Данные гидропоста в селе Бараба указывают на уровень реки в 342 см (было 340)», — свидетельствуют данные сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя приступили к превентивной эвакуации граждан. Уровень Тобола приближается к критической отметке в 850 см. С актуальной информацией о паводке можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. На Курган надвигается мощнейший поток воды, предупреждали власти Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола вырос до 734 сантиметров. Эта информация размещена на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане уровень воды в Тоболе к 02:00 повысился до 734 см (два часа назад было 723 см). Данные гидропоста в селе Бараба указывают на уровень реки в 342 см (было 340)», — свидетельствуют данные сервиса. Ранее в микрорайоне Тополя приступили к превентивной эвакуации граждан. Уровень Тобола приближается к критической отметке в 850 см. С актуальной информацией о паводке можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.