15 апреля 2024

В США готовы вернуться к исполнению ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США вернуться к ДСНВ при условии, что Россия тоже Фото:

Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и полностью выполнять свои обязательства по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

«Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжат полностью соблюдать эти ограничения (при условии, что так же поступит РФ — прим. URA.RU)», — отмечается в докладе Госдепартамента. Документ был направлен в Конгресс США.

Россия приостановила участие в ДСНВ в 2023 году, хотя договор предполагалось соблюдать до 2026 года. США не признают этот шаг и настаивают на обязательствах Москвы по договору. В марте представитель США при ООН выразила готовность к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. В ответ Россия заявила о необходимости изменения американской позиции по вопросам безопасности для возобновления диалога.

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Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и полностью выполнять свои обязательства по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжат полностью соблюдать эти ограничения (при условии, что так же поступит РФ — прим. URA.RU)», — отмечается в докладе Госдепартамента. Документ был направлен в Конгресс США. Россия приостановила участие в ДСНВ в 2023 году, хотя договор предполагалось соблюдать до 2026 года. США не признают этот шаг и настаивают на обязательствах Москвы по договору. В марте представитель США при ООН выразила готовность к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. В ответ Россия заявила о необходимости изменения американской позиции по вопросам безопасности для возобновления диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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