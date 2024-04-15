В США готовы вернуться к исполнению ДСНВ

16 апреля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

США вернуться к ДСНВ при условии, что Россия тоже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и полностью выполнять свои обязательства по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжат полностью соблюдать эти ограничения (при условии, что так же поступит РФ — прим. URA.RU)», — отмечается в докладе Госдепартамента. Документ был направлен в Конгресс США. Россия приостановила участие в ДСНВ в 2023 году, хотя договор предполагалось соблюдать до 2026 года. США не признают этот шаг и настаивают на обязательствах Москвы по договору. В марте представитель США при ООН выразила готовность к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. В ответ Россия заявила о необходимости изменения американской позиции по вопросам безопасности для возобновления диалога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и полностью выполнять свои обязательства по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Об этом заявили в Госдепартаменте США. «Соединенные Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжат полностью соблюдать эти ограничения (при условии, что так же поступит РФ — прим. URA.RU)», — отмечается в докладе Госдепартамента. Документ был направлен в Конгресс США. Россия приостановила участие в ДСНВ в 2023 году, хотя договор предполагалось соблюдать до 2026 года. США не признают этот шаг и настаивают на обязательствах Москвы по договору. В марте представитель США при ООН выразила готовность к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. В ответ Россия заявила о необходимости изменения американской позиции по вопросам безопасности для возобновления диалога.