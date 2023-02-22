В МИД РФ допустили выход США из ДСНВ после решения Путина

Рябков: США, после приостановки Россией ДСНВ, выйдут из договора
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США могут принять решение о выходе из ДСНВ Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), могут самостоятельно выйти из него. Такое предположение озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Законопроект уже поддержал комитет Госдумы по международным делам.

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США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), могут самостоятельно выйти из него. Такое предположение озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад», — приводит слова Рябкова РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о решении приостановить договор с США о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что Россия ни в коем случае не покидает этот договор на полноценной основе. Законопроект уже поддержал комитет Госдумы по международным делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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