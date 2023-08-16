16 августа 2023

Пентагон: в США хотят увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Срок действия ДСНВ истечет в 2026 году Фото:

Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) считает необходимым укомплектовать ядерные силы страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон.

«Командование изучает это в данный момент», — приводит его слова РИА Новости. Энтони Коттон уточнил, что представители STRATCOM хотят для себя понять, располагают ли США достаточными силами для борьбы с вызовами, с которыми могут столкнуться.

С 1 июня США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под ДСНВ. Военный эксперт Алексей Леонко увидел в решении США угрозу не только для России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия вернется к ДСНВ при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что нет никаких оснований для денонсации договора Соединенными Штатами, либо Россией.

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Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) считает необходимым укомплектовать ядерные силы страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон. «Командование изучает это в данный момент», — приводит его слова РИА Новости. Энтони Коттон уточнил, что представители STRATCOM хотят для себя понять, располагают ли США достаточными силами для борьбы с вызовами, с которыми могут столкнуться. С 1 июня США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под ДСНВ. Военный эксперт Алексей Леонко увидел в решении США угрозу не только для России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия вернется к ДСНВ при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что нет никаких оснований для денонсации договора Соединенными Штатами, либо Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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