Пентагон: в США хотят увеличить ядерный арсенал после окончания ДСНВ

17 августа 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Срок действия ДСНВ истечет в 2026 году Фото: Министерство обороны США Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) считает необходимым укомплектовать ядерные силы страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон. «Командование изучает это в данный момент», — приводит его слова РИА Новости. Энтони Коттон уточнил, что представители STRATCOM хотят для себя понять, располагают ли США достаточными силами для борьбы с вызовами, с которыми могут столкнуться. С 1 июня США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под ДСНВ. Военный эксперт Алексей Леонко увидел в решении США угрозу не только для России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия вернется к ДСНВ при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что нет никаких оснований для денонсации договора Соединенными Штатами, либо Россией.

Стратегическое командование ВС США (STRATCOM) считает необходимым укомплектовать ядерные силы страны на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году. Об этом заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон. «Командование изучает это в данный момент», — приводит его слова РИА Новости. Энтони Коттон уточнил, что представители STRATCOM хотят для себя понять, располагают ли США достаточными силами для борьбы с вызовами, с которыми могут столкнуться. С 1 июня США прекратили передачу РФ данных о вооружениях, подпадающих под ДСНВ. Военный эксперт Алексей Леонко увидел в решении США угрозу не только для России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия вернется к ДСНВ при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что нет никаких оснований для денонсации договора Соединенными Штатами, либо Россией.