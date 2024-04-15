В суд поступили жалобы на приговор террористке, получившей самое жесткое наказание в РФ

Апелляционный военный суд в ЗАТО Власиха (Московская область) принял жалобы защиты Дарьи Треповой* (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), осужденной за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, и спрятавшего ее Дмитрия Касинцева. Информацию об этом подтвердил адвокат осужденной Даниил Берман.
«Судье Апелляционного военного суда в ЗАТО Власиха (Московская область) поступили материалы по апелляционной жалобе защитников Дарьи Треповой и спрятавшего в своей квартире террористку Дмитрия Касинцева. Материалы будет рассматривать судья Сергей Винник», — сообщает газета «
Представители потерпевших по делу рассказали газете, что сторонами обсуждается вопрос о проведении предстоящего заседания по видео-конференц-связи. Само слушание, вероятно, пройдет в здании Первого западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.
В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским. Взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую военкору ранее вручила Дарья Трепова. В результате военкор погиб. На суде девушка заявила, что не желала смерти Татарскому. Ее приговорили к самому большому сроку для женщин в России — 27 лет колонии.
*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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