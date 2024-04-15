15 апреля 2024

Вода добралась до прямой дороги к резиденции курганского губернатора. Видео

В Кургане вода вышла на шоссе Тюнина у строительного рынка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд по трассе до сих пор не ограничен
Проезд по трассе до сих пор не ограничен Фото:

Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города.

«На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля.

По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города. «На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля. По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...