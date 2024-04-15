Вода добралась до прямой дороги к резиденции курганского губернатора. Видео

В Кургане вода вышла на шоссе Тюнина у строительного рынка

16 апреля 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Проезд по трассе до сих пор не ограничен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города. «На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля. По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города. «На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля. По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.