Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города.
«На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля.
По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.
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Вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Об этом утром 16 апреля сообщили обеспокоенные горожане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города. «На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Короче, Курган». К сообщению приложено видео, где авторы ролика сообщают, что разлив начался в ночь на 16 апреля. По данным мэрии, шоссе затопит при уровне Тобола 720 сантиметров. Согласно последним данным, река поднялась до 738 сантиметров. О другой информации по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.