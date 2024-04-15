15 апреля 2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана незначительно понизился. Скрин

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При критическом значении вода затопит 17 микрорайонов города
При критическом значении вода затопит 17 микрорайонов города Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров.

«В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — указано на портале сервиса.

В ночь на 16 апреля вода вышла на поверхность шоссе Тюнина. По сообщению метеорологов, дождь и ветер, спрогнозированные на 16 апреля, усугубят паводок на территории. О других новостях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
Вода продолжает прибывать ниже по течению

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Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров. «В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — указано на портале сервиса. В ночь на 16 апреля вода вышла на поверхность шоссе Тюнина. По сообщению метеорологов, дождь и ветер, спрогнозированные на 16 апреля, усугубят паводок на территории. О других новостях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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