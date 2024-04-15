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Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров. «В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — указано на портале сервиса. В ночь на 16 апреля вода вышла на поверхность шоссе Тюнина. По сообщению метеорологов, дождь и ветер, спрогнозированные на 16 апреля, усугубят паводок на территории. О других новостях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU.