Происшествия Уровень воды в реке Тобол у Кургана незначительно понизился. Скрин 16 апреля 2024 в 06:19 Размер текста - 17 + При критическом значении вода затопит 17 микрорайонов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров. «В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — указано на портале сервиса. В ночь на 16 апреля вода вышла на поверхность шоссе Тюнина. По сообщению метеорологов, дождь и ветер, спрогнозированные на 16 апреля, усугубят паводок на территории. О других новостях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU. Вода продолжает прибывать ниже по течению Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров. «В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — указано на портале сервиса. В ночь на 16 апреля вода вышла на поверхность шоссе Тюнина. По сообщению метеорологов, дождь и ветер, спрогнозированные на 16 апреля, усугубят паводок на территории. О других новостях по теме наводнения — узнаете из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям