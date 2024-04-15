Челябинский журналист не смог оспорить штраф за ошибку в написании фамилии судьи

Лебедева наказали за написание фамилии судьи с маленькой буквы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 15 апреля оставил в силе решение суда о реструктуризации долгов челябинского тележурналиста Александра Лебедева, признанного банкротом. Также без удовлетворения осталась жалоба Лебедева на штраф за орфографическую ошибку. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Судебное заседание по делу завершено. Оставить решение суда в силе, апелляционную жалобу без удовлетворения. Следующее заседание назначено», — указано в картотеке.

В апелляционной жалобе Лебедев просил отменить штраф в размере двух тысяч рублей, который ему назначил суд за написание в документах фамилии судьи с маленькой буквы. В своей жалобе журналист написал, что это «месть судьи».

«Неуважение к суду должник Лебедев не проявлял, а лишь выразил ему свое недоверие. Написание фамилии судьи с маленькой буквы не говорит о неуважении, говорит о лени, возможно, безграмотности, возможно, западает большая буква», — говорится в решении суда.

Лебедев уже полтора года находится за пределами России. В феврале он признан банкротом из-за долгов перед банком «Дом.РФ» по кредитам на сумму свыше 945 тысяч рублей. В число кредиторов заявился и «МСП Банк», он выставил претензии на 697 тысяч рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов Лебедева составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении бывшего телеведущего действует восемь исполнительных производств. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах региональные власти.

Одним из кредиторов Лебедева стало АО «Областное телевидение» (ОТВ). До мая 2022 года он вел на ОТВ программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, даже выставлял ОТВ счета за свое нижнее белье, но все суды проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев был обязан выплатить своему работодателю 123 тысячи рублей, но не исполнил решение суда. Теперь эту сумму ОТВ взыскивает в рамках банкротства своего экс-сотрудника.