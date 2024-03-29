В кредиторы челябинского экс-телеведущего заявился его бывший работодатель

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В число кредиторов телеведущего заявился его бывший работодатель Фото:

В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от АО «Областное телевидение» (ОТВ) о включении в число кредиторов бывшего ведущего телеканала Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда.

«АО „Областное телевидение“. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена. Лебедев известен в Челябинске тем, что часто принимал участие в выборах, а многие процессы с ним сопровождались скандалами. До мая 2022 года он вел на ОТВ программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, даже выставлял ОТВ счета за свое нижнее белье, но все суда проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев был обязан выплатить своему работодателю 123 тысячи рублей, но он не исполнил решение суда. Теперь эту сумму ОТВ взыскивает в рамках банкротства своего экс-сотрудника.

Сам Лебедев уже полтора года находится за пределами России. В феврале он признан банкротом из-за долгов перед банком «Дом.РФ» по кредитам на сумму свыше 945 тысяч рублей. В число кредиторов заявился и «МСП Банк», выставил претензии на 697 тысяч рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов Лебедева составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении бывшего телеведущего действует восемь исполнительных производств. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти. В ходе процесса по банкротству он был оштрафован за неуважение к суду.

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В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от АО «Областное телевидение» (ОТВ) о включении в число кредиторов бывшего ведущего телеканала Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «АО „Областное телевидение“. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена. Лебедев известен в Челябинске тем, что часто принимал участие в выборах, а многие процессы с ним сопровождались скандалами. До мая 2022 года он вел на ОТВ программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, даже выставлял ОТВ счета за свое нижнее белье, но все суда проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев был обязан выплатить своему работодателю 123 тысячи рублей, но он не исполнил решение суда. Теперь эту сумму ОТВ взыскивает в рамках банкротства своего экс-сотрудника. Сам Лебедев уже полтора года находится за пределами России. В феврале он признан банкротом из-за долгов перед банком «Дом.РФ» по кредитам на сумму свыше 945 тысяч рублей. В число кредиторов заявился и «МСП Банк», выставил претензии на 697 тысяч рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов Лебедева составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении бывшего телеведущего действует восемь исполнительных производств. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти. В ходе процесса по банкротству он был оштрафован за неуважение к суду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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