В кредиторы челябинского экс-телеведущего заявился его бывший работодатель

29 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

В число кредиторов телеведущего заявился его бывший работодатель Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от АО «Областное телевидение» (ОТВ) о включении в число кредиторов бывшего ведущего телеканала Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «АО „Областное телевидение“. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена. Лебедев известен в Челябинске тем, что часто принимал участие в выборах, а многие процессы с ним сопровождались скандалами. До мая 2022 года он вел на ОТВ программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, даже выставлял ОТВ счета за свое нижнее белье, но все суда проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев был обязан выплатить своему работодателю 123 тысячи рублей, но он не исполнил решение суда. Теперь эту сумму ОТВ взыскивает в рамках банкротства своего экс-сотрудника. Сам Лебедев уже полтора года находится за пределами России. В феврале он признан банкротом из-за долгов перед банком «Дом.РФ» по кредитам на сумму свыше 945 тысяч рублей. В число кредиторов заявился и «МСП Банк», выставил претензии на 697 тысяч рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов Лебедева составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении бывшего телеведущего действует восемь исполнительных производств. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти. В ходе процесса по банкротству он был оштрафован за неуважение к суду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство от АО «Областное телевидение» (ОТВ) о включении в число кредиторов бывшего ведущего телеканала Александра Лебедева, признанного банкротом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «АО „Областное телевидение“. Заявление об установлении размера требований кредиторов», — говорится в сообщении. Заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена. Лебедев известен в Челябинске тем, что часто принимал участие в выборах, а многие процессы с ним сопровождались скандалами. До мая 2022 года он вел на ОТВ программу «Юридическая мясорубка». После того как с ним расторгли контракт, он судился, требуя выплаты компенсации, даже выставлял ОТВ счета за свое нижнее белье, но все суда проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев был обязан выплатить своему работодателю 123 тысячи рублей, но он не исполнил решение суда. Теперь эту сумму ОТВ взыскивает в рамках банкротства своего экс-сотрудника. Сам Лебедев уже полтора года находится за пределами России. В феврале он признан банкротом из-за долгов перед банком «Дом.РФ» по кредитам на сумму свыше 945 тысяч рублей. В число кредиторов заявился и «МСП Банк», выставил претензии на 697 тысяч рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов Лебедева составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении бывшего телеведущего действует восемь исполнительных производств. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах власти. В ходе процесса по банкротству он был оштрафован за неуважение к суду.