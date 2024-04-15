15 апреля 2024

Курганцы на видео сняли, как едут по уже затопленной дороге, ведущей к резиденции губернатора

В Кургане затопило полностью шоссе Тюнина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган, мост, паводок, наводнение, подтопление, разлив, Мало-Чаусовский мост
В городе топит дороги и мосты Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Проезжую часть шоссе Тюнина в Кургане скрыло водой. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Утром 16 апреля полностью затопило шоссе Тюнина. Проехать можно, но опасно. Дорогу совсем не видно», — пояснил собеседник URA.RU.

Проезд по участку дороги является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на шоссе у строительного рынка в ночь на 16 апреля. По словам главы региона Вадима Шумков, ближайшие дни будут наиболее сложными для горожан. С детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

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Проезжую часть шоссе Тюнина в Кургане скрыло водой. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Утром 16 апреля полностью затопило шоссе Тюнина. Проехать можно, но опасно. Дорогу совсем не видно», — пояснил собеседник URA.RU. Проезд по участку дороги является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на шоссе у строительного рынка в ночь на 16 апреля. По словам главы региона Вадима Шумков, ближайшие дни будут наиболее сложными для горожан. С детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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