Происшествия Курганцы на видео сняли, как едут по уже затопленной дороге, ведущей к резиденции губернатора В Кургане затопило полностью шоссе Тюнина 16 апреля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 + В городе топит дороги и мосты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Проезжую часть шоссе Тюнина в Кургане скрыло водой. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Утром 16 апреля полностью затопило шоссе Тюнина. Проехать можно, но опасно. Дорогу совсем не видно», — пояснил собеседник URA.RU. Проезд по участку дороги является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на шоссе у строительного рынка в ночь на 16 апреля. По словам главы региона Вадима Шумков, ближайшие дни будут наиболее сложными для горожан. С детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Проезжую часть шоссе Тюнина в Кургане скрыло водой. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Утром 16 апреля полностью затопило шоссе Тюнина. Проехать можно, но опасно. Дорогу совсем не видно», — пояснил собеседник URA.RU. Проезд по участку дороги является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на шоссе у строительного рынка в ночь на 16 апреля. По словам главы региона Вадима Шумков, ближайшие дни будут наиболее сложными для горожан. С детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям