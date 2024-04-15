Курганцы на видео сняли, как едут по уже затопленной дороге, ведущей к резиденции губернатора

В городе топит дороги и мосты
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Проезжую часть шоссе Тюнина в Кургане скрыло водой. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Утром 16 апреля полностью затопило шоссе Тюнина. Проехать можно, но опасно. Дорогу совсем не видно», — пояснил собеседник URA.RU.
Проезд по участку дороги является коротким путем, ведущим к резиденции губернатора Курганской области и южным микрорайонам Кургана. Вода вышла на шоссе у строительного рынка в ночь на 16 апреля. По словам главы региона Вадима Шумков, ближайшие дни будут наиболее сложными для горожан. С детальной информацией по теме паводка можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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