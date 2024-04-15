Происшествия Тобол в Кургане показал очередной прирост уровня воды. Скрин 16 апреля 2024 в 08:16 Размер текста - 17 + Синоптики предупредили, что ожидаемые осадки усугубят паводок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола поднялся до 742 сантиметров. За прошедшие 12 часов увеличение составило 38 сантиметров. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 8:00 составляет 742 см (+5 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 365 см (было 353 см). Ранее в областном центре шоссе Тюнина ушло под воду. Полиция ввела ограничение на движение легковушек. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. За сутки Тобол у Кургана поднялся на 111 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане уровень Тобола поднялся до 742 сантиметров. За прошедшие 12 часов увеличение составило 38 сантиметров. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 8:00 составляет 742 см (+5 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 365 см (было 353 см). Ранее в областном центре шоссе Тюнина ушло под воду. Полиция ввела ограничение на движение легковушек. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям