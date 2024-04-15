15 апреля 2024

Тобол в Кургане показал очередной прирост уровня воды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, паводок, наводнение, Подъем воды
Синоптики предупредили, что ожидаемые осадки усугубят паводок Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола поднялся до 742 сантиметров. За прошедшие 12 часов увеличение составило 38 сантиметров. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области.

«В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 8:00 составляет 742 см (+5 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 365 см (было 353 см).

Ранее в областном центре шоссе Тюнина ушло под воду. Полиция ввела ограничение на движение легковушек. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" href="https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
За сутки Тобол у Кургана поднялся на 111 см

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане уровень Тобола поднялся до 742 сантиметров. За прошедшие 12 часов увеличение составило 38 сантиметров. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области. «В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 8:00 составляет 742 см (+5 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 365 см (было 353 см). Ранее в областном центре шоссе Тюнина ушло под воду. Полиция ввела ограничение на движение легковушек. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...