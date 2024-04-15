Синоптики предупредили, что ожидаемые осадки усугубят паводок
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень Тобола поднялся до 742 сантиметров. За прошедшие 12 часов увеличение составило 38 сантиметров. Соответствующая информация опубликована на геопортале Курганской области.
«В Кургане 16 апреля уровень реки Тобол на 8:00 составляет 742 см (+5 см за два часа)», — указано на сайте. Гидропост в селе Бараба зафиксировал уровень реки в 365 см (было 353 см).
Ранее в областном центре шоссе Тюнина ушло под воду. Полиция ввела ограничение на движение легковушек. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.
За сутки Тобол у Кургана поднялся на 111 см
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