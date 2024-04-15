15 апреля 2024

ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе Тюнина в Кургане

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Ограничение не распространяется на автобусы и грузовики
Ограничение не распространяется на автобусы и грузовики Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане ограничили проезд для легковых машины по шоссе Тюнина. Об этом сообщили специалисты ОГИБДД УМВД России по городу.

«Шоссе Тюнина закрывается для движения легкового транспорта. Пока это не касается пассажирских автобусов и большегрузов», — написано в telegram-канале ведомства.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Двигаться рекомендовано через поселок Керамзитный с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш».

Утром 16 апреля шоссе полностью затопило. Вода вышла на проезжую часть у строительного рынка. Более полная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане ограничили проезд для легковых машины по шоссе Тюнина. Об этом сообщили специалисты ОГИБДД УМВД России по городу. «Шоссе Тюнина закрывается для движения легкового транспорта. Пока это не касается пассажирских автобусов и большегрузов», — написано в telegram-канале ведомства. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Двигаться рекомендовано через поселок Керамзитный с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш». Утром 16 апреля шоссе полностью затопило. Вода вышла на проезжую часть у строительного рынка. Более полная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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