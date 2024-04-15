Происшествия ГИБДД закрыла легковушкам проезд по шоссе Тюнина в Кургане 16 апреля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 + Ограничение не распространяется на автобусы и грузовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане ограничили проезд для легковых машины по шоссе Тюнина. Об этом сообщили специалисты ОГИБДД УМВД России по городу. «Шоссе Тюнина закрывается для движения легкового транспорта. Пока это не касается пассажирских автобусов и большегрузов», — написано в telegram-канале ведомства. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Двигаться рекомендовано через поселок Керамзитный с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш». Утром 16 апреля шоссе полностью затопило. Вода вышла на проезжую часть у строительного рынка. Более полная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане ограничили проезд для легковых машины по шоссе Тюнина. Об этом сообщили специалисты ОГИБДД УМВД России по городу. «Шоссе Тюнина закрывается для движения легкового транспорта. Пока это не касается пассажирских автобусов и большегрузов», — написано в telegram-канале ведомства. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Двигаться рекомендовано через поселок Керамзитный с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш». Утром 16 апреля шоссе полностью затопило. Вода вышла на проезжую часть у строительного рынка. Более полная информация по теме паводка — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям