15 апреля 2024

Свердловская ГИБДД перекрыла федеральную трассу из-за паводка и режима ЧС

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, большегруз, инспектор дпс
На опасных участках дежурят инспекторы ДПС Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 16 апреля введены временные ограничения для грузовых автомобилей из-за паводка и режима ЧС в Курганской области. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Введение временных ограничений движения для всех типов транзитных транспортных средств на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 31-го по 132-й километр в связи с паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Курганской области», — следует из сообщения. Объехать Зауралье теперь можно через Тюменскую область.

Силовики контролируют безопасность движения на опасных участках. «Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — отметили в ведомстве.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти об опасности движения на трассе между Екатеринбургом и Курганом из-за угрозы подтопления. Ограничения также введены между селом Елань и деревней Яр. Мост между населенными пунктами ушел под воду. В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание.

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На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 16 апреля введены временные ограничения для грузовых автомобилей из-за паводка и режима ЧС в Курганской области. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Введение временных ограничений движения для всех типов транзитных транспортных средств на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 31-го по 132-й километр в связи с паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Курганской области», — следует из сообщения. Объехать Зауралье теперь можно через Тюменскую область. Силовики контролируют безопасность движения на опасных участках. «Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — отметили в ведомстве. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти об опасности движения на трассе между Екатеринбургом и Курганом из-за угрозы подтопления. Ограничения также введены между селом Елань и деревней Яр. Мост между населенными пунктами ушел под воду. В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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