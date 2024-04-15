Свердловская ГИБДД перекрыла федеральную трассу из-за паводка и режима ЧС

На опасных участках дежурят инспекторы ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 16 апреля введены временные ограничения для грузовых автомобилей из-за паводка и режима ЧС в Курганской области. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«Введение временных ограничений движения для всех типов транзитных транспортных средств на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган с 31-го по 132-й километр в связи с паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Курганской области», — следует из сообщения. Объехать Зауралье теперь можно через Тюменскую область.

Силовики контролируют безопасность движения на опасных участках. «Призываем автолюбителей отказаться от поездок в данном направлении», — отметили в ведомстве.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти об опасности движения на трассе между Екатеринбургом и Курганом из-за угрозы подтопления. Ограничения также введены между селом Елань и деревней Яр. Мост между населенными пунктами ушел под воду. В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание.