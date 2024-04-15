Общество Где в Кургане перекрыли шоссе Тюнина. Фото, видео Курганским водителям закрыли въезд на шоссе Тюнина, начиная с гидроузла 16 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 + ГИБДД Кургана закрыла проезд на Тюнина у гидроузла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганским автомобилистам перекрыт проезд на шоссе Тюнина, начиная с перекрестка улиц Ленина — Климова. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Служебная машина наряда ДПС дежурит сразу после перекрестка, перед въездом на гидроузел», — рассказал корреспондент. Далее по шоссе пускают только спецтранспорт и автомобили «Водного союза», которые следуют к месту работы. На пути следования установлен запрещающий знак «Въезд запрещен». Ранее власти приняли решение перекрыть шоссе для всех видов транспорта. Это случилось утром 16 апреля из-за вышедшей на поверхность шоссе Тюнина воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД сообщила о закрытии шоссе Тюнина для проезда легковых автомобилей. Позднее запрет ввели для всех видов транспортных средств. В Кургане наряд ДПС дежурит у дамбы, не пуская машины на шоссе Тюнина фото: Владимир Жабриков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганским автомобилистам перекрыт проезд на шоссе Тюнина, начиная с перекрестка улиц Ленина — Климова. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Служебная машина наряда ДПС дежурит сразу после перекрестка, перед въездом на гидроузел», — рассказал корреспондент. Далее по шоссе пускают только спецтранспорт и автомобили «Водного союза», которые следуют к месту работы. На пути следования установлен запрещающий знак «Въезд запрещен». Ранее власти приняли решение перекрыть шоссе для всех видов транспорта. Это случилось утром 16 апреля из-за вышедшей на поверхность шоссе Тюнина воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД сообщила о закрытии шоссе Тюнина для проезда легковых автомобилей. Позднее запрет ввели для всех видов транспортных средств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям