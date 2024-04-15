Курганским автомобилистам перекрыт проезд на шоссе Тюнина, начиная с перекрестка улиц Ленина — Климова. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Служебная машина наряда ДПС дежурит сразу после перекрестка, перед въездом на гидроузел», — рассказал корреспондент. Далее по шоссе пускают только спецтранспорт и автомобили «Водного союза», которые следуют к месту работы.
На пути следования установлен запрещающий знак «Въезд запрещен». Ранее власти приняли решение перекрыть шоссе для всех видов транспорта. Это случилось утром 16 апреля из-за вышедшей на поверхность шоссе Тюнина воды.
В Кургане наряд ДПС дежурит у дамбы, не пуская машины на шоссе Тюнина
фото: Владимир Жабриков
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Курганским автомобилистам перекрыт проезд на шоссе Тюнина, начиная с перекрестка улиц Ленина — Климова. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Служебная машина наряда ДПС дежурит сразу после перекрестка, перед въездом на гидроузел», — рассказал корреспондент. Далее по шоссе пускают только спецтранспорт и автомобили «Водного союза», которые следуют к месту работы. На пути следования установлен запрещающий знак «Въезд запрещен». Ранее власти приняли решение перекрыть шоссе для всех видов транспорта. Это случилось утром 16 апреля из-за вышедшей на поверхность шоссе Тюнина воды. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД сообщила о закрытии шоссе Тюнина для проезда легковых автомобилей. Позднее запрет ввели для всех видов транспортных средств.