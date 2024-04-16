FT: обещавший уйти из РФ Райффайзенбанк начал искать сотрудников в стране

Материнская структура Райффайзенбанка начала искать новых сотрудников в России, пишут СМИ Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралийский Raiffeisen Bank International активно набирает сотрудников в России, несмотря на заявление об уходе из страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Raiffeisen Bank International (RBI) недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в стране, что явно противоречит его официальному обещанию уйти с рынка. В Raiffeisen заявили, что большой объем публикаций был вызван проблемами с удержанием сотрудников», — говорится в публикации .

Речь идет о более 2400 объявлений. Из них 1500 касаются должностей менеджера по продажам и обслуживания клиентов. Вакансии размещены именно материнской компанией. В них сказано, что банк будет многократно увеличивать клиентскую базу в России.

Издание Financial Times обратилось к самому банку. После этого в компании началось расследование. Его инициировал исполнительный директор (RBI) Йоханн Штробль, а топ-менеджер заявил, что реклама была неуместной, и потребовал срочно ее удалить.

В компании отметили, что курс по уходу с российского рынка не отменяется. «Raiffeisen продолжил работу над потенциальной сделкой, продажей или выделением в отдельную компанию, которая приведет к отделению российской структуры от группы», — сказано в заявлении банка.

Raiffeisen Bank International хочет уйти с российского рынка из-за спецоперации России на Украине. Однако этого до сих пор не произошло. Поэтому США пригрозили RBI отключением от американской финансовой системы.

По данным РБК, бизнес Raiffeisen Bank International в России может быть не только продан, но и исключен из бизнеса. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил холдингу, что сделка, вероятно, будет заключена в 2024 году.