09 марта 2024

США начали угрожать Raiffeisen Bank за ведение бизнеса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, райффайзен банк, лого, эмблема, вывеска
Raiffeisen Bank принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей Фото:

Министерство финансов США угрожает Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщил портал EUobserver.

«Ведомство предупредило австрийский RBI, что он рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ, тем самым, по версии Вашингтона, помогая российской армии», — сказано в тексте. Сам Raiffeisen Bank заявил, что принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей.

Ранее сообщалось, что высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, занимающаяся незаконными денежными оборотами, хочет отговорить материнскую структуру Raiffeisen Bank сотрудничать с Россией. Однако сама компания разрывать многолетние отношения с РФ не хочет. Отмечается, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений.

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Министерство финансов США угрожает Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщил портал EUobserver. «Ведомство предупредило австрийский RBI, что он рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ, тем самым, по версии Вашингтона, помогая российской армии», — сказано в тексте. Сам Raiffeisen Bank заявил, что принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей. Ранее сообщалось, что высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, занимающаяся незаконными денежными оборотами, хочет отговорить материнскую структуру Raiffeisen Bank сотрудничать с Россией. Однако сама компания разрывать многолетние отношения с РФ не хочет. Отмечается, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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