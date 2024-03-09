В мире США начали угрожать Raiffeisen Bank за ведение бизнеса в РФ 09 марта 2024 в 23:45 Размер текста - 17 + Raiffeisen Bank принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Министерство финансов США угрожает Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщил портал EUobserver. «Ведомство предупредило австрийский RBI, что он рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ, тем самым, по версии Вашингтона, помогая российской армии», — сказано в тексте. Сам Raiffeisen Bank заявил, что принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей. Ранее сообщалось, что высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, занимающаяся незаконными денежными оборотами, хочет отговорить материнскую структуру Raiffeisen Bank сотрудничать с Россией. Однако сама компания разрывать многолетние отношения с РФ не хочет. Отмечается, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений. Министерство финансов США угрожает Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за ведение бизнеса в России. Об этом сообщил портал EUobserver. «Ведомство предупредило австрийский RBI, что он рискует быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ, тем самым, по версии Вашингтона, помогая российской армии», — сказано в тексте. Сам Raiffeisen Bank заявил, что принципиально публично не комментирует дискуссии с представителями властей. Ранее сообщалось, что высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, занимающаяся незаконными денежными оборотами, хочет отговорить материнскую структуру Raiffeisen Bank сотрудничать с Россией. Однако сама компания разрывать многолетние отношения с РФ не хочет. Отмечается, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям