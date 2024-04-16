Движение курганских автобусов было изменено из-за затопленного шоссе

Маршруты автобусов были изменены из-за затопленного паводком шоссе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Из-за перекрытого шоссе имени Тюнина в городе Кургане ряд городских и межмуниципальных автобусов изменили маршрут. URA.RU информацию, по которой можно сориентироваться, как едут автобусы в объезд затопленного шоссе.

«В связи с частичным подтоплением шоссе имени Тюнина и участка дороги по улице Челноковская с 16 апреля и до особого распоряжения движение автобусов будет осуществляться по следующим маршрутам: № 41 — Вокзал, ул. Красина, Куйбышева, Гагарина, Пугачева, Омская, федеральная трасса „Иртыш“, автодорога на микрорайон Челноково, микрорайон Челноково», — сообщала администрация города Кургана на своем сайте.

Из-за перекрытия шоссе Тюнина было изменено движение по 21 межмуниципальному маршруту. Изменения, по данным мэрии, коснулись направлений из Кургана в Дом отдыха Сосновая Роща, село Половинное, село Ершовка, село Прорывное, деревня Ясная, деревня Новая Затобольная, поселок Лесной, село Каширино, село Ровная, деревня Светлые Поляны, село Иковка, Дом отдыха «Лесники», КГСХА, село Введенское, село Кетово, сады «Космос», сады «Полянки», сады «Иволга», сады «Патронное».

Также городские маршруты претерпели изменения. Маршрут № 28 едет до остановочного пункта «ул. Февральская». Автобусы №№ 14, 46 для преодоления закрытых участков дорог поедут по маршруту от вокзала, затем улицы Красина, Куйбышева, Пролетарская, Омская, федеральная трасса «Иртыш», автодорога на микрорайон Челноково, микрорайон Челноково. В режиме «вертушки» работает автобус № 14, следуя от микрорайона Челноково, через микрорайон Глинки и далее ул. Новая, Советская, Центральная, Загородная, микрорайон Шепотково, микрорайон Утяк. Автобус с номером 46 будет ездить по маршруту от микрорайона Челноково, далее микрорайон Глинки, пос. Керамзитный (с отдельными рейсами до «Буровые установки Кургана»), а автобус № 11 — микрорайон Челноково, микрорайон Глинки, шоссе Ботаническое, пос. Теплый стан. Автобусы маршрута № 11 после утреннего часа «пик» будут следовать маршруту № 46.

Ранее URA.RU писало, что власти подготовили изменения к маршрутам автобусов на случай, если шоссе Тюнина придется закрыть. Само шоссе было закрыто утром 16 апреля из-за того, что паводковая вода затопила автодорогу дорогу.

Инфографика: URA.RU