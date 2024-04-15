15 апреля 2024

Голый мужчина разгуливает по Ноябрьску. Видео

В Ноябрьске мужчина в одном носке задержан после прогулки по городу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, тень, тайна
Голый мужчина в одном носке гуляет по Ноябрьску Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел необычный инцидент: местные жители стали свидетелями, как мужчина в одном носке гулял по улицам города. Видео было выложено в telegram-канал «Реальный Ноябрьск»

«Спустя несколько часов после прогулки мужчина в одном носке был задержан. Подробности и причины задержания пока не уточняются», — сообщается в telegram-канале.

Инцидент вызвал интерес среди жителей Ноябрьска и обсуждение в социальных сетях. Власти города пока не прокомментировали данный случай.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) произошел необычный инцидент: местные жители стали свидетелями, как мужчина в одном носке гулял по улицам города. Видео было выложено в telegram-канал «Реальный Ноябрьск» «Спустя несколько часов после прогулки мужчина в одном носке был задержан. Подробности и причины задержания пока не уточняются», — сообщается в telegram-канале. Инцидент вызвал интерес среди жителей Ноябрьска и обсуждение в социальных сетях. Власти города пока не прокомментировали данный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...