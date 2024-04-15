Голый мужчина в одном носке гуляет по Ноябрьску
В Ноябрьске (ЯНАО) произошел необычный инцидент: местные жители стали свидетелями, как мужчина в одном носке гулял по улицам города. Видео было выложено в telegram-канал «Реальный Ноябрьск»
«Спустя несколько часов после прогулки мужчина в одном носке был задержан. Подробности и причины задержания пока не уточняются», — сообщается в telegram-канале.
Инцидент вызвал интерес среди жителей Ноябрьска и обсуждение в социальных сетях. Власти города пока не прокомментировали данный случай.
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