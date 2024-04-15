Происшествия Курганцы плавают на лодках в тонущем селе. Видео 16 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + Жители Менщиково спасаются от воды на лодках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители села Менщиково под Курганом плавают на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают сельчане, переживающие наводнение. «Обстановка в селе Менщиково. Плывем на лодке», — сказала местная жительница. На видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган», видно, что вода затопила десятки домов. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково Тобол начал топить улицы и дома. Власти объявили срочную эвакуацию, на место выезжал глава Кетовского округа Олег Язовских. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители села Менщиково под Курганом плавают на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают сельчане, переживающие наводнение. «Обстановка в селе Менщиково. Плывем на лодке», — сказала местная жительница. На видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган», видно, что вода затопила десятки домов. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково Тобол начал топить улицы и дома. Власти объявили срочную эвакуацию, на место выезжал глава Кетовского округа Олег Язовских. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям