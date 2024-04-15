Жители Менщиково спасаются от воды на лодках
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жители села Менщиково под Курганом плавают на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают сельчане, переживающие наводнение.
«Обстановка в селе Менщиково. Плывем на лодке», — сказала местная жительница. На видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган», видно, что вода затопила десятки домов.
Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково Тобол начал топить улицы и дома. Власти объявили срочную эвакуацию, на место выезжал глава Кетовского округа Олег Язовских. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
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