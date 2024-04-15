15 апреля 2024

Курганцы плавают на лодках в тонущем селе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, резиновая лодка, стихийное бедствие, разлив
Жители Менщиково спасаются от воды на лодках Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Жители села Менщиково под Курганом плавают на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают сельчане, переживающие наводнение.

«Обстановка в селе Менщиково. Плывем на лодке», — сказала местная жительница. На видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган», видно, что вода затопила десятки домов.

Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково Тобол начал топить улицы и дома. Власти объявили срочную эвакуацию, на место выезжал глава Кетовского округа Олег Язовских. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители села Менщиково под Курганом плавают на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщают сельчане, переживающие наводнение. «Обстановка в селе Менщиково. Плывем на лодке», — сказала местная жительница. На видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Курган», видно, что вода затопила десятки домов. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково Тобол начал топить улицы и дома. Власти объявили срочную эвакуацию, на место выезжал глава Кетовского округа Олег Язовских. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...