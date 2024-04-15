Под Курганом вода начала топить дома и школу. Видео

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив, усть-уйское
В селе Менщиково начало затапливать дома и школу (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Под Курганом в селе Менщиково Кетовского округа вода начала подтапливает среднюю школу. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В селе Менщиково Кетовского округа наводнение топит дома. Вода подбирается к школе, возможно,скоро затопит и ее», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково вода из реки Тобол начала разливаться по улицам. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Накануне недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило мост, а также вышла вода на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.

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Под Курганом в селе Менщиково Кетовского округа вода начала подтапливает среднюю школу. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В селе Менщиково Кетовского округа наводнение топит дома. Вода подбирается к школе, возможно,скоро затопит и ее», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково вода из реки Тобол начала разливаться по улицам. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Накануне недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило мост, а также вышла вода на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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