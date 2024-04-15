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Под Курганом в селе Менщиково Кетовского округа вода начала подтапливает среднюю школу. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В селе Менщиково Кетовского округа наводнение топит дома. Вода подбирается к школе, возможно,скоро затопит и ее», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в селе Менщиково вода из реки Тобол начала разливаться по улицам. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Накануне недалеко от Менщиково в селе Утятское полностью затопило мост, а также вышла вода на трассу между населенными пунктами. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.