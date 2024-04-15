Глава Кетовского округа Язовских срочно прибыл в село, в котором топит дома. Видео

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Рейд по объектам "Формирование комфортной среды в Курганской области". Село Новая Сидоровка, город Курган, язовских олег
Глава Кетовского округа Олег Язовских приехал в село, где идет эвакуация людей Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В село Менщиково под Курганом, которое топит наводнение, срочно приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Работают спецслужбы, идет эвакуация людей, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в селе вода начала топить улицы, дома и школу.

«В село Менщиково приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Ситуация сложная.вода прибывает. Людей, которые в зоне подтопления, эвакуируют», — передает корреспондент.

Вода начала резко приходить в село в ночь на 15 апреля. Сначала начало топить улицу Новая, потом река разлилась на дороге рядом с перекрестком. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В село Менщиково под Курганом, которое топит наводнение, срочно приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Работают спецслужбы, идет эвакуация людей, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в селе вода начала топить улицы, дома и школу. «В село Менщиково приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Ситуация сложная.вода прибывает. Людей, которые в зоне подтопления, эвакуируют», — передает корреспондент. Вода начала резко приходить в село в ночь на 15 апреля. Сначала начало топить улицу Новая, потом река разлилась на дороге рядом с перекрестком. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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