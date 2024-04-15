Глава Кетовского округа Язовских срочно прибыл в село, в котором топит дома. Видео

15 апреля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Глава Кетовского округа Олег Язовских приехал в село, где идет эвакуация людей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В село Менщиково под Курганом, которое топит наводнение, срочно приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Работают спецслужбы, идет эвакуация людей, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в селе вода начала топить улицы, дома и школу. «В село Менщиково приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Ситуация сложная.вода прибывает. Людей, которые в зоне подтопления, эвакуируют», — передает корреспондент. Вода начала резко приходить в село в ночь на 15 апреля. Сначала начало топить улицу Новая, потом река разлилась на дороге рядом с перекрестком. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В село Менщиково под Курганом, которое топит наводнение, срочно приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Работают спецслужбы, идет эвакуация людей, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что в селе вода начала топить улицы, дома и школу. «В село Менщиково приехал глава Кетовского округа Олег Язовских. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Ситуация сложная.вода прибывает. Людей, которые в зоне подтопления, эвакуируют», — передает корреспондент. Вода начала резко приходить в село в ночь на 15 апреля. Сначала начало топить улицу Новая, потом река разлилась на дороге рядом с перекрестком. Из-за угрозы паводка была объявлена срочная эвакуация. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.