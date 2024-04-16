Найден админ telegram-канала «Утро Дагестана», призывавший убивать украинцев

16 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Против Магомеда Г., который призывал истреблять украинцев, будет возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи вычислили администратора telegram-канала «Утро Дагестана», который своими призывами истреблять украинских граждан призывал к разжиганию вражды и ненависти. Материалы расследования переданы в местное управление Следственного комитета, против мужчины будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В отношении одного из админов telegram-канала „Утро Дагестана“ хотят возбудить уголовное дело. Следователи считают, что он провоцирует ненависть и вражду», — передает telegram-канал. Отмечается, что в соцсетях мужчина уверял, что он находится в зоне украинского конфликта и пытает пленных солдат ВСУ. Также он требовал истреблять неверных граждан Украины. На подобные сообщения обратили внимание сотрудники полиции. Их автором оказался 36-летний безработный гражданин Махачкалы Магомед Г. Экспертиза показала, что посты мужчины направлены на унижение человеческого достоинства по национальному признаку и разжигание вражды и ненависти. Ранее telegram-канал «Утро Дагестана» несколько раз попадал в крупные скандалы. Например, в нем был опубликован ролик, как Никита Журавель сжигает Коран в мае 2023 года в Волгограде. Материалы дела полиция на данный момент передала в местный СУ СК для возбуждения уголовного дела. Магомеду грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее, согласно базе данных МВД РФ, администратор удаленного telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров был объявлен в розыск. Не уточняется, по какой статье он разыскивается. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что этот telegram-канал активно распространял ложную информацию о предполагаемом приезде беженцев из Израиля в республику. Также он добавил, что «Утро Дагестана» имеет отношение к организации погрома в аэропорту Махачкалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи вычислили администратора telegram-канала «Утро Дагестана», который своими призывами истреблять украинских граждан призывал к разжиганию вражды и ненависти. Материалы расследования переданы в местное управление Следственного комитета, против мужчины будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «В отношении одного из админов telegram-канала „Утро Дагестана“ хотят возбудить уголовное дело. Следователи считают, что он провоцирует ненависть и вражду», — передает telegram-канал. Отмечается, что в соцсетях мужчина уверял, что он находится в зоне украинского конфликта и пытает пленных солдат ВСУ. Также он требовал истреблять неверных граждан Украины. На подобные сообщения обратили внимание сотрудники полиции. Их автором оказался 36-летний безработный гражданин Махачкалы Магомед Г. Экспертиза показала, что посты мужчины направлены на унижение человеческого достоинства по национальному признаку и разжигание вражды и ненависти. Ранее telegram-канал «Утро Дагестана» несколько раз попадал в крупные скандалы. Например, в нем был опубликован ролик, как Никита Журавель сжигает Коран в мае 2023 года в Волгограде. Материалы дела полиция на данный момент передала в местный СУ СК для возбуждения уголовного дела. Магомеду грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее, согласно базе данных МВД РФ, администратор удаленного telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров был объявлен в розыск. Не уточняется, по какой статье он разыскивается. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что этот telegram-канал активно распространял ложную информацию о предполагаемом приезде беженцев из Израиля в республику. Также он добавил, что «Утро Дагестана» имеет отношение к организации погрома в аэропорту Махачкалы.