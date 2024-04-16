Паводок подбирается к заводу, которым владеет жена богатейшего курганца

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Звериноголовское. Курган, паводок, наводнение, потоп
В селе Менщиково вода подбирается к маслозаводу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области.

Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских.

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Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области. Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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