Паводок подбирается к заводу, которым владеет жена богатейшего курганца

Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области.
Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских.
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Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области. Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских.