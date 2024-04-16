Паводок подбирается к заводу, которым владеет жена богатейшего курганца

16 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В селе Менщиково вода подбирается к маслозаводу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области. Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Курганом наводнение грозит маслозаводу КЗРМ, которым владеет жена депутата облдумы Марата Исламова — Любовь Исламова. Об этом сообщают местные жители и делятся видеокадрами. Политик входит в десятку самых богатых жителей Курганской области. Тобол начал подтапливать Курганский завод растительных масел в селе Менщиково Кетовского округа. На видео, опубликованном жителем села, видно, как с разных сторон к предприятию подступает вода. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что наводнение затопило улицы и дома в селе Менщиково. Людям приходится передвигаться на лодках. Из-за потопа в населенном пункте была объявлена срочная эвакуация, которую лично контролировал глава Кетовского округа Олег Язовских.