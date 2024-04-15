15 апреля 2024

В Екатеринбург перебрасывают пожарных с севера, готовясь к жаре

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, тушение, авиалесоохрана, тушение пожара, тушение лесных пожаров, лес в дыму, проливка
Спасатели из Ивделя и Серова помогут тушить пожары в Екатеринбурге Фото:

На фоне прогноза о жаркой погоде, которая установится в Екатеринбурге с 18 апреля, в город перебрасывают дополнительные силы спасателей Уральской авиабазы охраны лесов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы авиабазы Александр Петров на выездном заседании депутатов гордумы в Уктусском лесопарке.

«С четверга [18 апреля] начнется повышение температуры (в Екатеринбурге обещают до 27 градусов тепла — прим. URA.RU), поэтому перебросим сюда три группы с севера — Ивделя и Серова, где температура воздуха будет ниже. Также здесь уже сформирована группа из 25 человек», — заявил Петров.

Дополнительные силы спасателей направят не только в Екатеринбурге, но и в Березовский и Каменск-Уральский. «Авиабаза признана готовой к тушению пожаров, штат набран, техника отремонтирована», — заключил Петров.

Ранее свердловские власти столкнулись с неожиданной проблемой перед началом пожароопасного сезона — сотрудники авиабазы отказались работать, если им не повысят зарплату и не улучшат условия работы. Власти пообещали изучить эти требования.

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На фоне прогноза о жаркой погоде, которая установится в Екатеринбурге с 18 апреля, в город перебрасывают дополнительные силы спасателей Уральской авиабазы охраны лесов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы авиабазы Александр Петров на выездном заседании депутатов гордумы в Уктусском лесопарке. «С четверга [18 апреля] начнется повышение температуры (в Екатеринбурге обещают до 27 градусов тепла — прим. URA.RU), поэтому перебросим сюда три группы с севера — Ивделя и Серова, где температура воздуха будет ниже. Также здесь уже сформирована группа из 25 человек», — заявил Петров. Дополнительные силы спасателей направят не только в Екатеринбурге, но и в Березовский и Каменск-Уральский. «Авиабаза признана готовой к тушению пожаров, штат набран, техника отремонтирована», — заключил Петров. Ранее свердловские власти столкнулись с неожиданной проблемой перед началом пожароопасного сезона — сотрудники авиабазы отказались работать, если им не повысят зарплату и не улучшат условия работы. Власти пообещали изучить эти требования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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