В Екатеринбург перебрасывают пожарных с севера, готовясь к жаре

16 апреля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Спасатели из Ивделя и Серова помогут тушить пожары в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне прогноза о жаркой погоде, которая установится в Екатеринбурге с 18 апреля, в город перебрасывают дополнительные силы спасателей Уральской авиабазы охраны лесов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы авиабазы Александр Петров на выездном заседании депутатов гордумы в Уктусском лесопарке. «С четверга [18 апреля] начнется повышение температуры (в Екатеринбурге обещают до 27 градусов тепла — прим. URA.RU), поэтому перебросим сюда три группы с севера — Ивделя и Серова, где температура воздуха будет ниже. Также здесь уже сформирована группа из 25 человек», — заявил Петров. Дополнительные силы спасателей направят не только в Екатеринбурге, но и в Березовский и Каменск-Уральский. «Авиабаза признана готовой к тушению пожаров, штат набран, техника отремонтирована», — заключил Петров. Ранее свердловские власти столкнулись с неожиданной проблемой перед началом пожароопасного сезона — сотрудники авиабазы отказались работать, если им не повысят зарплату и не улучшат условия работы. Власти пообещали изучить эти требования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне прогноза о жаркой погоде, которая установится в Екатеринбурге с 18 апреля, в город перебрасывают дополнительные силы спасателей Уральской авиабазы охраны лесов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы авиабазы Александр Петров на выездном заседании депутатов гордумы в Уктусском лесопарке. «С четверга [18 апреля] начнется повышение температуры (в Екатеринбурге обещают до 27 градусов тепла — прим. URA.RU), поэтому перебросим сюда три группы с севера — Ивделя и Серова, где температура воздуха будет ниже. Также здесь уже сформирована группа из 25 человек», — заявил Петров. Дополнительные силы спасателей направят не только в Екатеринбурге, но и в Березовский и Каменск-Уральский. «Авиабаза признана готовой к тушению пожаров, штат набран, техника отремонтирована», — заключил Петров. Ранее свердловские власти столкнулись с неожиданной проблемой перед началом пожароопасного сезона — сотрудники авиабазы отказались работать, если им не повысят зарплату и не улучшат условия работы. Власти пообещали изучить эти требования.