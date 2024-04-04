Бунтующих уральских спасателей примирили с властями. Фото

04 апреля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Представитель Авиалесоохраны успокоил: саботировать тушение пожаров никто не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфликт взбунтовавшихся сотрудников уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана) с властями остановлен. На это может указывать заявление председателя профсоюза Дмитрия Ревуса, которое он сделал на встрече с представителями власти, МЧС и прокуратуры в Общественной палате Свердловской области. «Ни о какой забастовке свердловчан, как выяснилось, речи не идет. Об этом сказал и Дмитрий Ревус, который также присутствовал на мероприятии. Он подчеркнул, что у сотрудников авиабазы есть вопросы, но саботировать начало работы в сезон никто не намерен», — сообщает пресс-служба ОП в telegram-канале. По словам зампредседателя палаты Владимира Винницкого, исполняющий обязанности директора авиабазы Александр Петров заверил общественников, что ведется проверка, необходимые меры принимаются. В апреле решится вопрос со спецодеждой, уже закуплена тушенка для сухпайков, скоро ее доставят пожарным. На встрече также был представитель прокуратуры, который рассказал, что ведомство держит ситуацию на контроле, а также сотрудники Департамента лесного хозяйства по УрФО, МЧС, министерства общественной безопасности. 2 апреля десантники-пожарные алапаевского отделения Авиалесоохраны выпустили видеообращение, в котором рассказали о зарплатах в 20 тысяч рублей, некачественной спецодежде, маленьком размере суточных, а также о проблемах с сухпайками. Вскоре их поддержали коллеги из ивдельского и сосьвинского отделений, выдвинувшие аналогичные требования. При этом областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отмечал, что средняя зарплата сотрудников составляет 40 тысяч рублей. Ее размер зависит от сезона. Так, в пожароопасный период сотрудники Авиалесоохраны могут получать до 100 тысяч. Фото: Общественная палата Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт взбунтовавшихся сотрудников уральской авиабазы охраны лесов (Авиалесоохрана) с властями остановлен. На это может указывать заявление председателя профсоюза Дмитрия Ревуса, которое он сделал на встрече с представителями власти, МЧС и прокуратуры в Общественной палате Свердловской области. «Ни о какой забастовке свердловчан, как выяснилось, речи не идет. Об этом сказал и Дмитрий Ревус, который также присутствовал на мероприятии. Он подчеркнул, что у сотрудников авиабазы есть вопросы, но саботировать начало работы в сезон никто не намерен», — сообщает пресс-служба ОП в telegram-канале. По словам зампредседателя палаты Владимира Винницкого, исполняющий обязанности директора авиабазы Александр Петров заверил общественников, что ведется проверка, необходимые меры принимаются. В апреле решится вопрос со спецодеждой, уже закуплена тушенка для сухпайков, скоро ее доставят пожарным. На встрече также был представитель прокуратуры, который рассказал, что ведомство держит ситуацию на контроле, а также сотрудники Департамента лесного хозяйства по УрФО, МЧС, министерства общественной безопасности. 2 апреля десантники-пожарные алапаевского отделения Авиалесоохраны выпустили видеообращение, в котором рассказали о зарплатах в 20 тысяч рублей, некачественной спецодежде, маленьком размере суточных, а также о проблемах с сухпайками. Вскоре их поддержали коллеги из ивдельского и сосьвинского отделений, выдвинувшие аналогичные требования. При этом областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отмечал, что средняя зарплата сотрудников составляет 40 тысяч рублей. Ее размер зависит от сезона. Так, в пожароопасный период сотрудники Авиалесоохраны могут получать до 100 тысяч.