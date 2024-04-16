Зеленский заявил, что у него есть план по уничтожению российской армии

16 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Зеленский уверен, что одно западное оружие способно переломить ход спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что у него есть некий план, как уничтожить ВС РФ, чтобы дать своей армии продвинуться вперед. По его словам, Киеву надо получить только одно оружие, а какое, он не стал говорить. «Как мы можем их уничтожить? План очень простой. Он ясен. Он существует. Есть конкретное оружие, которое нам нужно получить. Есть особое оружие для защиты неба», — заявил Владимир Зеленский в интервью PBS New York. Оно опубликовано на youtube-канале издания. По его словам, об этом оружии знают в странах Запада. Однако никакой конкретики Зеленский не стал приводить. Он также отказался говорить, сможет ли новая помощь от США профинансировать в полной мере очередное обещанное контрнаступление. Зеленский в интервью прямо сказал, что без помощи США Украина не сможет противостоять России. «Шансов на победу без этой поддержки у нас ноль», — отметил он. США в 2024 году еще ни разу не отправили военный транш Киеву. На этом фоне ВС РФ перешли в свое наступление. Зимой 2024 года была освобождена Авдеевка и десятки населенных пунктов рядом с ней. Также Украина столкнулась с угрозой потери Харькова. Этот город не входит в состав новых регионов РФ. Пока военная поддержка Запада Украине сокращается, в России наращивается военное производство. В 2023 году это произошло в кратном размере. По ряду позиций производство выросло в 10-12 раз, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что у него есть некий план, как уничтожить ВС РФ, чтобы дать своей армии продвинуться вперед. По его словам, Киеву надо получить только одно оружие, а какое, он не стал говорить. «Как мы можем их уничтожить? План очень простой. Он ясен. Он существует. Есть конкретное оружие, которое нам нужно получить. Есть особое оружие для защиты неба», — заявил Владимир Зеленский в интервью PBS New York. Оно опубликовано на youtube-канале издания. По его словам, об этом оружии знают в странах Запада. Однако никакой конкретики Зеленский не стал приводить. Он также отказался говорить, сможет ли новая помощь от США профинансировать в полной мере очередное обещанное контрнаступление. Зеленский в интервью прямо сказал, что без помощи США Украина не сможет противостоять России. «Шансов на победу без этой поддержки у нас ноль», — отметил он. США в 2024 году еще ни разу не отправили военный транш Киеву. На этом фоне ВС РФ перешли в свое наступление. Зимой 2024 года была освобождена Авдеевка и десятки населенных пунктов рядом с ней. Также Украина столкнулась с угрозой потери Харькова. Этот город не входит в состав новых регионов РФ. Пока военная поддержка Запада Украине сокращается, в России наращивается военное производство. В 2023 году это произошло в кратном размере. По ряду позиций производство выросло в 10-12 раз, передает RT.