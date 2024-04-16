Экономист Коган объяснил падение рубля

Экономист Коган: падение курса рубля произошло из-за укрепления доллара

16 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Еще одной причиной падения курса рубля является закупка валюты со стороны Министерства финансов РФ, заявил Коган Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю У падения курса рубля существуют три причины, самой главной является укрепление доллара в мире. На Московской бирже впервые с 30 октября 2023 года курс этой валюты поднялся выше 94 рублей. Об этом сообщил президент компании «Московские партнеры» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. «Возрастание напряженности в мире привело к тому, что доллар немного укрепился, примерно на 1—1,5%, по отношению к большинству валют. Таким образом, он укрепился и в России, так что ничего здесь удивительного», — передает «Ридус» слова Когана. Он отметил, что в такой ситуации Россия во многом обособилась. Вторая причина состоит в закупке валюты для стабилизации ситуации с рублем на фоне подорожания нефти. Министерство финансов России делает это вместо того, чтобы продавать валюту, что вызывает небольшие колебания. Третья причина — неопределенность на рынке в связи с ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Эксперты ожидают уточнения основных направлений политики после объявления новых назначений. Тем не менее, серьезных падений на валютном рынке не предвидится. Коган добавил, что колебания валюты на этом фоне являются нормальными. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что в апреле 2024 года доллар будет стоить выше 93,3 рубля. В свою очередь, пик роста придется на отметку в 97,5 рубля. При этом евро будет находиться в районе 97,9-101,65. По словам эксперта, рост доллара связан с санкциями США, спросом на валюты среди компаний России и риском введения новых ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У падения курса рубля существуют три причины, самой главной является укрепление доллара в мире. На Московской бирже впервые с 30 октября 2023 года курс этой валюты поднялся выше 94 рублей. Об этом сообщил президент компании «Московские партнеры» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. «Возрастание напряженности в мире привело к тому, что доллар немного укрепился, примерно на 1—1,5%, по отношению к большинству валют. Таким образом, он укрепился и в России, так что ничего здесь удивительного», — передает «Ридус» слова Когана. Он отметил, что в такой ситуации Россия во многом обособилась. Вторая причина состоит в закупке валюты для стабилизации ситуации с рублем на фоне подорожания нефти. Министерство финансов России делает это вместо того, чтобы продавать валюту, что вызывает небольшие колебания. Третья причина — неопределенность на рынке в связи с ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Эксперты ожидают уточнения основных направлений политики после объявления новых назначений. Тем не менее, серьезных падений на валютном рынке не предвидится. Коган добавил, что колебания валюты на этом фоне являются нормальными. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что в апреле 2024 года доллар будет стоить выше 93,3 рубля. В свою очередь, пик роста придется на отметку в 97,5 рубля. При этом евро будет находиться в районе 97,9-101,65. По словам эксперта, рост доллара связан с санкциями США, спросом на валюты среди компаний России и риском введения новых ограничений.