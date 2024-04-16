Коммунальщиков и бюджетников отсекают от выборов в гордуму Челябинска

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Выборы 2024. Челябинск, голосование
Возврат к прямым выборам в челябинскую гордуму спровоцировал новую проблему Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

В Челябинске владельцам управляющих компаний и директорам бюджетных учреждений негласно рекомендовано не участвовать в праймериз по выборам в городскую думу. Об этом 16 апреля сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Хозяевам и директорам „управляек“ посоветовали не идти на эти выборы. Либо же бизнес такого рода продать или передать в управление. Причиной стал скандал в горсобрании Копейска, где прокуратура добилась досрочного лишения полномочий сразу пятерых депутатов-коммунальщиков вследствие конфликта интересов, возникшего при утверждении новых тарифов ЖКХ. Да и в Миассе ситуация не очень приятная», — пояснил инсайдер.

По его словам, аналогичный конфликт интересов, который надзорное ведомство считает нарушением антикоррупционного законодательства, может возникнуть и в случае с руководителями-бюджетниками при принятии или инициировании решений, касающихся расходов казны. Повторения же скандала применительно к единороссам никто не хочет. В реготделении ЕР воздержались от комментариев по этому поводу.

В апреле 2023 года прокуратура Копейска усмотрела конфликт интересов в действиях пяти депутатов Копейска: Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Дмитрия Фещака (из них четверо эсеры). Они, как и другие депутаты, в сентябре 2022 года проголосовали за повышение городских тарифов на обслуживание многоквартирных домов. Это решение повысило доходы управляющих компаний, сотрудниками которых являлись народные избранники. В Челябинске к коммунальному бизнесу имеют отношения действующие депутаты гордумы Кирилл Матвеев и Рафаил Шафигулин, представляющие ЕР.

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В Челябинске владельцам управляющих компаний и директорам бюджетных учреждений негласно рекомендовано не участвовать в праймериз по выборам в городскую думу. Об этом 16 апреля сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Хозяевам и директорам „управляек“ посоветовали не идти на эти выборы. Либо же бизнес такого рода продать или передать в управление. Причиной стал скандал в горсобрании Копейска, где прокуратура добилась досрочного лишения полномочий сразу пятерых депутатов-коммунальщиков вследствие конфликта интересов, возникшего при утверждении новых тарифов ЖКХ. Да и в Миассе ситуация не очень приятная», — пояснил инсайдер. По его словам, аналогичный конфликт интересов, который надзорное ведомство считает нарушением антикоррупционного законодательства, может возникнуть и в случае с руководителями-бюджетниками при принятии или инициировании решений, касающихся расходов казны. Повторения же скандала применительно к единороссам никто не хочет. В реготделении ЕР воздержались от комментариев по этому поводу. В апреле 2023 года прокуратура Копейска усмотрела конфликт интересов в действиях пяти депутатов Копейска: Николая Сединкина, Ларисы Белозерцевой, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Дмитрия Фещака (из них четверо эсеры). Они, как и другие депутаты, в сентябре 2022 года проголосовали за повышение городских тарифов на обслуживание многоквартирных домов. Это решение повысило доходы управляющих компаний, сотрудниками которых являлись народные избранники. В Челябинске к коммунальному бизнесу имеют отношения действующие депутаты гордумы Кирилл Матвеев и Рафаил Шафигулин, представляющие ЕР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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