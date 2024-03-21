21 марта 2024

Суд отсрочил лишение мандатов трех миасских депутатов

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Суд оставил без движения исковое заявление прокурора Фото:

Миасский городской суд Челябинской области оставил без движения исковое заявление о лишении мандатов трех депутатов горсобрания. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Административное исковое заявление оставлено без движения. Это решение принято ввиду того, что прокурор не предоставил доказательств направления искового заявления ответчикам», — сообщили в пресс-службе суда.

Заявление поступило в суд 18 марта. Прокуратура Миасса выступила с иском о досрочном лишении полномочий трех депутатов городского собрания, включая супругу депутата ЗСО Евгения Субачева Анастасию Захарову.

Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов у Захаровой, а также ее коллег-депутатов Ивана Шматкова и Юрия Ефименко при голосовании о выборе почетных граждан города. На звание претендовали люди, выдвинутые предприятиями, на которых они работали. По мнению прокурора, в таком случае депутаты должны были уведомить о конфликте интересов и не принимать участие в голосовании.

Прокуратура внесла в собрание депутатов представление о лишении трех депутатов мандатов, однако собрание с этим не согласилось. После этого прокурор города обратился в суд. В 2023 году также после иска прокурора и решения суда сдали мандаты пятеро депутатов горсобрания Копейска.

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Миасский городской суд Челябинской области оставил без движения исковое заявление о лишении мандатов трех депутатов горсобрания. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе суда. «Административное исковое заявление оставлено без движения. Это решение принято ввиду того, что прокурор не предоставил доказательств направления искового заявления ответчикам», — сообщили в пресс-службе суда. Заявление поступило в суд 18 марта. Прокуратура Миасса выступила с иском о досрочном лишении полномочий трех депутатов городского собрания, включая супругу депутата ЗСО Евгения Субачева Анастасию Захарову. Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов у Захаровой, а также ее коллег-депутатов Ивана Шматкова и Юрия Ефименко при голосовании о выборе почетных граждан города. На звание претендовали люди, выдвинутые предприятиями, на которых они работали. По мнению прокурора, в таком случае депутаты должны были уведомить о конфликте интересов и не принимать участие в голосовании. Прокуратура внесла в собрание депутатов представление о лишении трех депутатов мандатов, однако собрание с этим не согласилось. После этого прокурор города обратился в суд. В 2023 году также после иска прокурора и решения суда сдали мандаты пятеро депутатов горсобрания Копейска.
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Ссылки по теме
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