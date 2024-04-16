Сергей Бормотов стал первым челябинцем, официально заявившим об участии в выборах горудмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Ветеран СВО Сергей Бормотов (позывной «Танцор») официально сообщил, что будет участвовать в выборах гордумы Челябинска при поддержке «Единой России». Об этом он заявил 16 апреля на презентации проекта «ПолитСтарт».

«Первым шагом была поездка в Москву и знакомство с ЦИК „Единой России“. Мне предложили по президентской программе выйти на выборы гордумы Челябинска. Я согласился. Сейчас следующий этап: я буду проходить обучение для прохождения праймериз в конце мая», — рассказал Бормотов.

Руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с орденом Святого Георгия 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. По информации URA.RU, Бормотов будет баллотироваться по одному из одномандатных округов в Советском районе Челябинска.

Кадровый проект «ПолитСтарт» в Челябинске презентовали 16 апреля на площадке Штаба общественной поддержки. Руководитель облисполкома партии «Единая Россия» Виталий Маслов открыл цикл обучающих семинаров для участников предварительного голосования. Проект «ПолитСтарт» призван улучшить компетенции будущих кандидатов с тем, чтобы они в дальнейшем более эффективно работали на выборных должностях.

С этого года партия на праймериз предварительного голосования особое внимание уделяет участникам СВО. Это связано с инициативой президента РФ Владимира Путина о новых социальных лифтах для ветеранов боевых действий. Предварительное электронное голосование по отбору кандидатов на выборы от «Единой России» продлится до 26 мая.