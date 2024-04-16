Суд выпустил на свободу соратника Геры ЖБИ

Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена Александра Дискова (прозвище Фартовый, считается соратником авторитета Геры ЖБИ), который был задержан за драку возле клуба. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в инстанции.
«Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста (он истекал 21 апреля). Суд в этом отказал и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, отправлять письма по почте и звонить (кроме экстренных звонков)», — рассказали в суде.
Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей.
Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков «подмял» под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!