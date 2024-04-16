Суд выпустил на свободу соратника Геры ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, дисков александр, фартовый
Александр Дисков до этого находился под домашним арестом Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена Александра Дискова (прозвище Фартовый, считается соратником авторитета Геры ЖБИ), который был задержан за драку возле клуба. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в инстанции.

«Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста (он истекал 21 апреля). Суд в этом отказал и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, отправлять письма по почте и звонить (кроме экстренных звонков)», — рассказали в суде.

Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей.

Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков «подмял» под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд Екатеринбурга отпустил из-под домашнего ареста бизнесмена Александра Дискова (прозвище Фартовый, считается соратником авторитета Геры ЖБИ), который был задержан за драку возле клуба. Ему назначили запрет определенных действий, пояснили URA.RU в инстанции. «Следователь обратился с ходатайством о продлении домашнего ареста (он истекал 21 апреля). Суд в этом отказал и изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями, отправлять письма по почте и звонить (кроме экстренных звонков)», — рассказали в суде. Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков «подмял» под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...