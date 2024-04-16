Стало известно, почему на Ивлееву завели дело о дискредитации российской армии

Shot: Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ из-за ее постов в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Ивлеева осуждала проведение СВО на Украине, пишет Shot Фото:

Протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Данные посты были опубликованы повторно после удаления.

«Протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в этих двух записях она выражала свое негодование в отношении проведения спецоперации на Украине и призывала к ее прекращению. После скандальной «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева удалила эти записи, однако вскоре вернула их в ленту, передали в telegram-канале.

Анастасию Ивлееву 16 апреля обвинили в дискредитации российской армии. На нее составили протокол и наложили штраф в 50 тысяч рублей.

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Протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Данные посты были опубликованы повторно после удаления. «Протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в этих двух записях она выражала свое негодование в отношении проведения спецоперации на Украине и призывала к ее прекращению. После скандальной «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева удалила эти записи, однако вскоре вернула их в ленту, передали в telegram-канале. Анастасию Ивлееву 16 апреля обвинили в дискредитации российской армии. На нее составили протокол и наложили штраф в 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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