Стало известно, почему на Ивлееву завели дело о дискредитации российской армии

Shot: Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ из-за ее постов в соцсетях

16 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева осуждала проведение СВО на Украине, пишет Shot Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Данные посты были опубликованы повторно после удаления. «Протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в этих двух записях она выражала свое негодование в отношении проведения спецоперации на Украине и призывала к ее прекращению. После скандальной «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева удалила эти записи, однако вскоре вернула их в ленту, передали в telegram-канале. Анастасию Ивлееву 16 апреля обвинили в дискредитации российской армии. На нее составили протокол и наложили штраф в 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Анастасии Ивлеевой был составлен из-за ее записей от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Данные посты были опубликованы повторно после удаления. «Протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в этих двух записях она выражала свое негодование в отношении проведения спецоперации на Украине и призывала к ее прекращению. После скандальной «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева удалила эти записи, однако вскоре вернула их в ленту, передали в telegram-канале. Анастасию Ивлееву 16 апреля обвинили в дискредитации российской армии. На нее составили протокол и наложили штраф в 50 тысяч рублей.