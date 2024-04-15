15 апреля 2024

Полиция Ноябрьска разыскивает дезертира, сбежавшего из зоны СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Ноябрьска разыскивает мужчину по подозрению в дезертирстве Фото:

Полиция Ноябрьска разыскивает жителя города Эльдара Батырханова, который подозревается в самовольном оставлении части в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

«Полиция разыскивает Эльдара Батырханова, подозреваемого в самовольном оставлении воинской части и скрытии с территории СВО. До военной службы мужчина, 1990 года рождения, проживал в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Север-пресс» информацию. Всех, владеющих информацией о его местоположении, просят обратиться в дежурную часть: +7 (999) 360-55-52 или +7 (3496) 318-049.

Полиция Ноябрьска разыскивает местного жителя, подозреваемого в оставлении воинской части
Полиция Ноябрьска разыскивает местного жителя, подозреваемого в оставлении воинской части
Фото:

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Полиция Ноябрьска разыскивает жителя города Эльдара Батырханова, который подозревается в самовольном оставлении части в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД. «Полиция разыскивает Эльдара Батырханова, подозреваемого в самовольном оставлении воинской части и скрытии с территории СВО. До военной службы мужчина, 1990 года рождения, проживал в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Север-пресс» информацию. Всех, владеющих информацией о его местоположении, просят обратиться в дежурную часть: +7 (999) 360-55-52 или +7 (3496) 318-049.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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