Полиция Ноябрьска разыскивает дезертира, сбежавшего из зоны СВО

Полиция Ноябрьска разыскивает мужчину по подозрению в дезертирстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Ноябрьска разыскивает жителя города Эльдара Батырханова, который подозревается в самовольном оставлении части в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

«Полиция разыскивает Эльдара Батырханова, подозреваемого в самовольном оставлении воинской части и скрытии с территории СВО. До военной службы мужчина, 1990 года рождения, проживал в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Север-пресс» информацию. Всех, владеющих информацией о его местоположении, просят обратиться в дежурную часть: +7 (999) 360-55-52 или +7 (3496) 318-049.

Полиция Ноябрьска разыскивает местного жителя, подозреваемого в оставлении воинской части telegram-канал «Север-пресс» Фото: