Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Казарин возглавил торгово-промышленную палату

В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин.
«Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале.
Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля.
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В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин. «Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале. Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля.