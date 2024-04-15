15 апреля 2024

Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Казарин возглавил торгово-промышленную палату

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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация, решение вопроса
Виктор Казарин стал председателем окружной торгово-промышленной палаты Фото:

В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин.

«Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале.

Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля.

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В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин. «Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале. Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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