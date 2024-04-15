Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Казарин возглавил торгово-промышленную палату

16 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Виктор Казарин стал председателем окружной торгово-промышленной палаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин. «Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале. Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торгово-промышленной палате ЯНАО был избран новый председатель. Им стал вице-спикер окружного Заксобрания Виктор Казарин. «Принимаю на себя еще одну общественную нагрузку в защиту прав ямальских предпринимателей. Сегодня на внеочередной конференции торгово-промышленной палаты ЯНАО был избран председателем этого профессионального союза», — написал Виктор Казарин в личном telegram-канале. Он анонсировал заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам, на котором будет рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства. Участники заседания отчитаются о проделанной работе и наметят платы дальнейшей работы. Заседание пройдет 22 апреля.