Семья из Кургана рискует остаться без выплат по страховке из-за наводнения

17 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Дом курганской семьи могло затопить до начала страхового случая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Местные жители в Кургане могут остаться без выплат по страхованию имущества из-за того, что их дом могло затопить до наступления страхового случая. Об этом в беседе с URA.RU рассказала женщина, проживающая в пункте временного размещения в гимназии №31, чей частный дом в районе садового некоммерческого товарищества «Пенсионер» уже подтопило. «Эвакуировали нас с мужем и детьми 10 апреля. Сегодня ночью пришла вода в наш дом. Я сама утром ходила смотреть. Он за Кировским мостом находится, в районе СНТ „Пенсионер“. Там еще сосед остался, сидит на крыше со своими собаками, эвакуироваться даже не собирается. Я в Сбербанке застраховала дом, а она [страховка] только с сегодняшнего дня будет действовать. Раз вода вчера пришла, получается, все. Мы под страховку не попадаем, как мне объяснили в банке. Причем мы проговаривали этот момент, что делаем ее из-за паводка, но нам сообщили, что если до 16 апреля дом затопит вода, то все будет недействительно. Теперь я не знаю, до 12 ночи нас подтопило или после. За страхование я заплатила 4 231 рубль», — рассказал источник. По ее словам, их семья уже не в первый раз переживает паводок в этом доме. «Мы в этом доме 11 лет живем. В 2016 году нас уже топило, но не так сильно. Тогда мы своими силами все восстанавливали. Никто помощи нам никакой не оказывал. Уже половина дома в воде, поток не останавливается, готовимся к тому что будет еще хуже. Нам обещают [материальную помощь], по десять тысяч на человека. Не знаю, будет ли», — подчеркнула собеседница агентства.



Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Сбербанка. Представители организации обещали разобраться в проблеме и предоставить ответ в ближайшее время.



В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Рост уровня воды в Тоболе прогнозируется до 11 и более метров. Уже эвакуированы 6000 жителей Курганской области. Местные жители могут рассчитывать на помощь от 10 до 50 тысяч рублей. Все подробности стихии — в прямой трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Местные жители в Кургане могут остаться без выплат по страхованию имущества из-за того, что их дом могло затопить до наступления страхового случая. Об этом в беседе с URA.RU рассказала женщина, проживающая в пункте временного размещения в гимназии №31, чей частный дом в районе садового некоммерческого товарищества «Пенсионер» уже подтопило. «Эвакуировали нас с мужем и детьми 10 апреля. Сегодня ночью пришла вода в наш дом. Я сама утром ходила смотреть. Он за Кировским мостом находится, в районе СНТ „Пенсионер“. Там еще сосед остался, сидит на крыше со своими собаками, эвакуироваться даже не собирается. Я в Сбербанке застраховала дом, а она [страховка] только с сегодняшнего дня будет действовать. Раз вода вчера пришла, получается, все. Мы под страховку не попадаем, как мне объяснили в банке. Причем мы проговаривали этот момент, что делаем ее из-за паводка, но нам сообщили, что если до 16 апреля дом затопит вода, то все будет недействительно. Теперь я не знаю, до 12 ночи нас подтопило или после. За страхование я заплатила 4 231 рубль», — рассказал источник. По ее словам, их семья уже не в первый раз переживает паводок в этом доме. «Мы в этом доме 11 лет живем. В 2016 году нас уже топило, но не так сильно. Тогда мы своими силами все восстанавливали. Никто помощи нам никакой не оказывал. Уже половина дома в воде, поток не останавливается, готовимся к тому что будет еще хуже. Нам обещают [материальную помощь], по десять тысяч на человека. Не знаю, будет ли», — подчеркнула собеседница агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Сбербанка. Представители организации обещали разобраться в проблеме и предоставить ответ в ближайшее время. В Курганской области введен режим ЧС. Началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Рост уровня воды в Тоболе прогнозируется до 11 и более метров. Уже эвакуированы 6000 жителей Курганской области. Местные жители могут рассчитывать на помощь от 10 до 50 тысяч рублей. Все подробности стихии — в прямой трансляции URA.RU.