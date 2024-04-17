Учить создавать семьи начнут с детского сада: проект запустили в трех регионах РФ

Депутат Буцкая: в трех регионах РФ введут «дочки-матери» в детских садах

17 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Пилотный проект по игротекам запустили в Магаданской, Липецкой и Курской областях, отметила Татьяна Буцкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начнут закладывать основы семьи в детском саду. Пилотный проект в виде игротек для дошколят уже запустили в трех регионах РФ — в Магаданской, Липецкой и Курской областях, рассказала в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Со школьной скамьи мы вводим уроки семьеведения. Но кроме них мы сейчас выстраиваем еще и работу на уровне детских садов и игротек. Смысл в том, что со школьником можно уже разговаривать практически как со взрослым человеком, но в учебное заведение он приходит с какой-то своей картиной мира. И нам очень важно, чтобы она была правильной. И вот как раз через игру, через ту самую игротерапию, игротеки, правильные игрушки мы будем закладывать верные ориентиры на будущее. Например, девочка — это всегда дочки-матери, куколки, колясочки. Но я сейчас сильно утрирую. Мы сейчас отрабатываем ГОСТ на психологопедагогическую экспертизу игр, игрушек, игровых сооружений. И запустили пилотный проект. Три региона РФ высказали желание принять участие в создании игротек, — это Магаданская, Липецкая и Курская область», — назвала Татьяна Буцкая. При этом депутат Госдумы подчеркнула, что после детского сада и школы продолжать закладывать в ребят правильные семейные ценности нужно дальше и в вузах. «Мы попробуем сейчас выстроить пилоты по игротекам и дальше нам нужно отработать на уровне вузов и детских садов единую линию поддержки традиционных семейных ценностей, семьи. Мы начали дома, в детском саду, потом школа: мы ребенка поддерживаем уроками семьеведения, рассказываем про семейные традиции, он свое генеалогическое древо изучает, различные ситуации, как правильно общаться с другим человеком. Ведь семьи становятся одинокими не только потому, что кто-то кого-то разлюбил. Часто — это лодка любви, которая разбилась о рифы быта. А это про то, что мы не умеем друг с другом разговаривать. Мы не можем выслушать чужое мнение, сказать свое и найти середину. Семья — это про то, что из двух мнений должно быть единое мнение. Вот этому мы и должны научить», — отметила Буцкая. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи подчеркнула, что в вузе студентов уже нужно готовить ко взрослой жизни. «С 18 лет у нас уже идет репродуктивная диспансеризация. Она с этого 2024 года вводится по ОМС. И получается, что в 18 лет мы сразу на ребят обрушиваем анкету со взрослыми вопросами и они остаются одиноки в этой жизни. Поэтому нам эту работу нужно продолжать и в вузах, и в колледжах. Как раз с теми ребятами, которые уже сейчас готовы создавать семью. И не только говорить с ними как со взрослыми людьми обо всех аспектах, в том числе медицинских, но и о правовых», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту воспитания гармонично развитой личности. При этом процесс обучения должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России начнут закладывать основы семьи в детском саду. Пилотный проект в виде игротек для дошколят уже запустили в трех регионах РФ — в Магаданской, Липецкой и Курской областях, рассказала в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Со школьной скамьи мы вводим уроки семьеведения. Но кроме них мы сейчас выстраиваем еще и работу на уровне детских садов и игротек. Смысл в том, что со школьником можно уже разговаривать практически как со взрослым человеком, но в учебное заведение он приходит с какой-то своей картиной мира. И нам очень важно, чтобы она была правильной. И вот как раз через игру, через ту самую игротерапию, игротеки, правильные игрушки мы будем закладывать верные ориентиры на будущее. Например, девочка — это всегда дочки-матери, куколки, колясочки. Но я сейчас сильно утрирую. Мы сейчас отрабатываем ГОСТ на психологопедагогическую экспертизу игр, игрушек, игровых сооружений. И запустили пилотный проект. Три региона РФ высказали желание принять участие в создании игротек, — это Магаданская, Липецкая и Курская область», — назвала Татьяна Буцкая. При этом депутат Госдумы подчеркнула, что после детского сада и школы продолжать закладывать в ребят правильные семейные ценности нужно дальше и в вузах. «Мы попробуем сейчас выстроить пилоты по игротекам и дальше нам нужно отработать на уровне вузов и детских садов единую линию поддержки традиционных семейных ценностей, семьи. Мы начали дома, в детском саду, потом школа: мы ребенка поддерживаем уроками семьеведения, рассказываем про семейные традиции, он свое генеалогическое древо изучает, различные ситуации, как правильно общаться с другим человеком. Семья — это про то, что из двух мнений должно быть единое мнение. Вот этому мы и должны научить», — отметила Буцкая. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи подчеркнула, что в вузе студентов уже нужно готовить ко взрослой жизни. «С 18 лет у нас уже идет репродуктивная диспансеризация. Она с этого 2024 года вводится по ОМС. И получается, что в 18 лет мы сразу на ребят обрушиваем анкету со взрослыми вопросами и они остаются одиноки в этой жизни. Поэтому нам эту работу нужно продолжать и в вузах, и в колледжах. Как раз с теми ребятами, которые уже сейчас готовы создавать семью. И не только говорить с ними как со взрослыми людьми обо всех аспектах, в том числе медицинских, но и о правовых», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту воспитания гармонично развитой личности. При этом процесс обучения должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей.