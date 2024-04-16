Бригаду ВСУ расформировали после их бегства из Часова Яра

Бригаду «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) расформировали после побега военнослужащих с боевых позиций в Часов Яре. Об этом рассказали в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ.
«Бригаду „Правого сектора“ расформировывают после бегства с позиций в Часов Яре», — говорится в сообщении пресс-службы СВ ВСУ, которые было опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Там добавили, что оставление своих позиций флангов других бригад и батальонов рассматриваются как действия, которые привели к увеличению человеческих жертв и изменению обстановки не в пользу ВСУ.
Ранее было сообщено, что еще одной причиной расформирования были выявлены проблемы внутри самой бригады. Управление фактически стимулировало дедовщину и строго разделяло костяк бригады от молодого пополнения, заключили в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. При этом, по словам Сырского, украинская армия находится в тяжелом положении. Он отметил серьезную обстановку на фронтах и особенно сложную ситуацию в городе, передает «Ридус».
*«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.