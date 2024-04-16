Бригаду ВСУ расформировали после их бегства из Часова Яра

16 апреля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Внутри бригады «Правого сектора»* было выявлено много проблем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригаду «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) расформировали после побега военнослужащих с боевых позиций в Часов Яре. Об этом рассказали в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ. «Бригаду „Правого сектора“ расформировывают после бегства с позиций в Часов Яре», — говорится в сообщении пресс-службы СВ ВСУ, которые было опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Там добавили, что оставление своих позиций флангов других бригад и батальонов рассматриваются как действия, которые привели к увеличению человеческих жертв и изменению обстановки не в пользу ВСУ. Ранее было сообщено, что еще одной причиной расформирования были выявлены проблемы внутри самой бригады. Управление фактически стимулировало дедовщину и строго разделяло костяк бригады от молодого пополнения, заключили в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. При этом, по словам Сырского, украинская армия находится в тяжелом положении. Он отметил серьезную обстановку на фронтах и особенно сложную ситуацию в городе, передает «Ридус». *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бригаду «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) расформировали после побега военнослужащих с боевых позиций в Часов Яре. Об этом рассказали в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ. «Бригаду „Правого сектора“ расформировывают после бегства с позиций в Часов Яре», — говорится в сообщении пресс-службы СВ ВСУ, которые было опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Там добавили, что оставление своих позиций флангов других бригад и батальонов рассматриваются как действия, которые привели к увеличению человеческих жертв и изменению обстановки не в пользу ВСУ. Ранее было сообщено, что еще одной причиной расформирования были выявлены проблемы внутри самой бригады. Управление фактически стимулировало дедовщину и строго разделяло костяк бригады от молодого пополнения, заключили в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. При этом, по словам Сырского, украинская армия находится в тяжелом положении. Он отметил серьезную обстановку на фронтах и особенно сложную ситуацию в городе, передает «Ридус». *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.