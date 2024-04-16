Бригаду ВСУ расформировали после их бегства из Часова Яра

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Внутри бригады «Правого сектора»* было выявлено много проблем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бригаду «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) расформировали после побега военнослужащих с боевых позиций в Часов Яре. Об этом рассказали в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ.

«Бригаду „Правого сектора“ расформировывают после бегства с позиций в Часов Яре», — говорится в сообщении пресс-службы СВ ВСУ, которые было опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Там добавили, что оставление своих позиций флангов других бригад и батальонов рассматриваются как действия, которые привели к увеличению человеческих жертв и изменению обстановки не в пользу ВСУ.

Ранее было сообщено, что еще одной причиной расформирования были выявлены проблемы внутри самой бригады. Управление фактически стимулировало дедовщину и строго разделяло костяк бригады от молодого пополнения, заключили в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. При этом, по словам Сырского, украинская армия находится в тяжелом положении. Он отметил серьезную обстановку на фронтах и особенно сложную ситуацию в городе, передает «Ридус».

*«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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Бригаду «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) расформировали после побега военнослужащих с боевых позиций в Часов Яре. Об этом рассказали в Сухопутных войсках (СВ) ВСУ. «Бригаду „Правого сектора“ расформировывают после бегства с позиций в Часов Яре», — говорится в сообщении пресс-службы СВ ВСУ, которые было опубликовано в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Там добавили, что оставление своих позиций флангов других бригад и батальонов рассматриваются как действия, которые привели к увеличению человеческих жертв и изменению обстановки не в пользу ВСУ. Ранее было сообщено, что еще одной причиной расформирования были выявлены проблемы внутри самой бригады. Управление фактически стимулировало дедовщину и строго разделяло костяк бригады от молодого пополнения, заключили в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой. При этом, по словам Сырского, украинская армия находится в тяжелом положении. Он отметил серьезную обстановку на фронтах и особенно сложную ситуацию в городе, передает «Ридус». *«Правый сектор» — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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