16 апреля 2024

Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Экс-коллеги полковника Захарченко скрываются в Дубае Фото:

Экс-коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает срок за преступления коррупционной направленности, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Такие данные следуют из материалов уголовного дела.

«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 млрд рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Вместе с ним по делу проходит его экс-коллега, который выступал в качестве посредника. По одной из версий следствия, беглецы могут находиться в Дубае. Оба арестованы заочно.

Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

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Экс-коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает срок за преступления коррупционной направленности, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Такие данные следуют из материалов уголовного дела. «В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 млрд рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы уголовного дела. Вместе с ним по делу проходит его экс-коллега, который выступал в качестве посредника. По одной из версий следствия, беглецы могут находиться в Дубае. Оба арестованы заочно. Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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