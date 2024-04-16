Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей

17 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Экс-коллеги полковника Захарченко скрываются в Дубае Фото: Сергей Леонов © URA.RU Экс-коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает срок за преступления коррупционной направленности, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Такие данные следуют из материалов уголовного дела. «В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 млрд рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на материалы уголовного дела. Вместе с ним по делу проходит его экс-коллега, который выступал в качестве посредника. По одной из версий следствия, беглецы могут находиться в Дубае. Оба арестованы заочно. Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает срок за преступления коррупционной направленности, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Такие данные следуют из материалов уголовного дела. «В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 млрд рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на материалы уголовного дела. Вместе с ним по делу проходит его экс-коллега, который выступал в качестве посредника. По одной из версий следствия, беглецы могут находиться в Дубае. Оба арестованы заочно. Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.