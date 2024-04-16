Экс-коллег полковника Захарченко ищут за взятку в 5 млрд рублей

Экс-коллег сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который сейчас отбывает срок за преступления коррупционной направленности, ищут за взятку в пять миллиардов рублей. Такие данные следуют из материалов уголовного дела.
«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти 5 млрд рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков», — пишет «
Вместе с ним по делу проходит его экс-коллега, который выступал в качестве посредника. По одной из версий следствия, беглецы могут находиться в Дубае. Оба арестованы заочно.
Захарченко стал известен в 2016 году, когда после ареста и обысков у него нашли около 9 млрд рублей наличными. Сейчас он отбывает наказание по приговору Пресненского районного суда Москвы от 17 мая 2022 года. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.