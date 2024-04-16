Минцифры разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

17 апреля 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

В России мигрантов могут обязать регистрироваться на «Госуслугах» и сдавать биометрию для покупки сим-карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин. «Министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал сенатор Шейкин, ссылаясь на письмо Минцифры. Его слова передает ТАСС. Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать сим-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги». Такие требования уже включены в законопроект Минцифры. Эти ограничения не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин. «Министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал сенатор Шейкин, ссылаясь на письмо Минцифры. Его слова передает ТАСС. Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать сим-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги». Такие требования уже включены в законопроект Минцифры. Эти ограничения не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.