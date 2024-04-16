16 апреля 2024

Минцифры разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

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Деньги. Курган, сим карта, sim
В России мигрантов могут обязать регистрироваться на «Госуслугах» и сдавать биометрию для покупки сим-карт Фото:

Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин.

«Министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал сенатор Шейкин, ссылаясь на письмо Минцифры. Его слова передает ТАСС.

Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать сим-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги». Такие требования уже включены в законопроект Минцифры. Эти ограничения не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

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Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин. «Министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал сенатор Шейкин, ссылаясь на письмо Минцифры. Его слова передает ТАСС. Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать сим-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги». Такие требования уже включены в законопроект Минцифры. Эти ограничения не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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