Минцифры разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

Минцифры России разрабатывает законопроект о введении ограничений на приобретение сим-карт иностранными гражданами. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин.
«Министерство готовит законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал сенатор Шейкин, ссылаясь на письмо Минцифры. Его слова передает ТАСС.
Иностранные граждане, включая трудовых мигрантов, или лица без гражданства смогут покупать сим-карты у российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуги». Такие требования уже включены в законопроект Минцифры. Эти ограничения не будет касаться дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.