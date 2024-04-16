Жителей ЯНАО ждут морозы до -22 градусов, сильный ветер и метель

Порывы ветра 18 апреля ожидаются до 20 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 19 апреля температура воздуха опустится до -22 градусов, в отдельных районах ожидается метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ЯНАО ночью 19 апреля ожидается от -17 до -22 градусов, при натекании облачности -10, -15. Днем потеплеет до -5, -10 градусов, местами до -15. В отдельных районах прогнозируется метель и снег, ветер 8-13 метров в секунду с порывами до 18 м/с», — сообщается на сайте управления.

Днем ранее 18 апреля жителей Ямала ждет еще более сильный ветер — местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. Непогода будет сопровождаться метелью, гололедом и небольшими осадками в виде дождя. Температура воздуха ночью составит -5, -10 градусов, по западу до -17, а днем столбики термометра поднимутся до +3, по западу до -12 градусов.

Спасатели ЯНАО ранее предупредили жителей о сильном ветре, дожде и плюсовых температурах. В Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и на севере Надымского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.