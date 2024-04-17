США анонсировали масштабные санкции против Ирана

17 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Санкции направлены на программы Ирана по разработке ракет и дронов Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем США планирует ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после его его атака на Израиль. Об этом сообщил помощника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, нацеленные на его программы по разработке ракет и дронов, а также новые санкции в отношении компаний, поддерживающих КСИР и Министерство обороны Ирана», — говорится в заявлении Салливана. Оно опубликовано на сайте Белого дома. В документе говорится, что США со своими союзниками прорабатывали этот вопрос. Атака Ирана по Израилю была совершена ночью 14 апреля. Тегеран выпустил несколько сотен дронов и баллистических ракет При этом Израил смог отбить почти все БПЛА и ракеты. В США заявили, что намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США планирует ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после его его атака на Израиль. Об этом сообщил помощника президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, нацеленные на его программы по разработке ракет и дронов, а также новые санкции в отношении компаний, поддерживающих КСИР и Министерство обороны Ирана», — говорится в заявлении Салливана. Оно опубликовано на сайте Белого дома. В документе говорится, что США со своими союзниками прорабатывали этот вопрос. Атака Ирана по Израилю была совершена ночью 14 апреля. Тегеран выпустил несколько сотен дронов и баллистических ракет При этом Израил смог отбить почти все БПЛА и ракеты. В США заявили, что намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана.