Politico: ВСУ ждет крах на фронте этим летом

17 апреля 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Украина не сможет сдержать наступление России в 2024 году, заявили офицеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров. «Линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, обладающая большей численностью и готовностью, начнет ожидаемое наступление. Офицеры выразили опасения, что решимость Украины сопротивляться ослабнет из-за подорванного морального духа военных и нехватки боеприпасов», — говорится в материале . Офицеры добавили, что украинские военные деморализованы постоянными бомбардировками и большими потерями. Призывники активно уклоняются от службы, покидая страну. По данным издания, многие города опустели из-за того, что теперь там нет молодых мужчин. Президент России Владимир Путин никогда не был так близок к победе, пишет Politico. Издание отмечает, что если союзники Киева не возобновят прежние объемы поставок, то нынешний вид Украины останется в прошлом. Новость по теме Сколько Запад потратил на помощь Украине: рейтинг стран. Инфографика Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал печальное положение дел. По его словам, он вместе с лидером страны Владимиром Зеленским «путешествует по одним из самых опасных мест», чтобы заставить военных идти вперед. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия начнет свое наступление в мае — начале июня. Он отметил, что Киеву будет крайне тяжело без западной помощи, передает МК.RU . США в 2024 году еще ни разу не отправили военную помощь стране. До этого они были лидером по поставкам. Перед ожидаемым наступлением России на Украине был принят новый закон о мобилизации. Согласно ему, в стране больше нет срочной службы. Она заменена базовой военной подготовкой для быстрой отправки мужчин на поле боя. Спустя несколько правок из закона пропали пункты про денежное вознаграждение за подбитую технику ВС РФ и другие пункты. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское наступление летом 2024 года обрушит украинскую линию фронта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных офицеров. «Линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, обладающая большей численностью и готовностью, начнет ожидаемое наступление. Офицеры выразили опасения, что решимость Украины сопротивляться ослабнет из-за подорванного морального духа военных и нехватки боеприпасов», — говорится в материале. Офицеры добавили, что украинские военные деморализованы постоянными бомбардировками и большими потерями. Призывники активно уклоняются от службы, покидая страну. По данным издания, многие города опустели из-за того, что теперь там нет молодых мужчин. Президент России Владимир Путин никогда не был так близок к победе, пишет Politico. Издание отмечает, что если союзники Киева не возобновят прежние объемы поставок, то нынешний вид Украины останется в прошлом. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал печальное положение дел. По его словам, он вместе с лидером страны Владимиром Зеленским «путешествует по одним из самых опасных мест», чтобы заставить военных идти вперед. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия начнет свое наступление в мае — начале июня. Он отметил, что Киеву будет крайне тяжело без западной помощи, передает МК.RU. США в 2024 году еще ни разу не отправили военную помощь стране. До этого они были лидером по поставкам. Перед ожидаемым наступлением России на Украине был принят новый закон о мобилизации. Согласно ему, в стране больше нет срочной службы. Она заменена базовой военной подготовкой для быстрой отправки мужчин на поле боя. Спустя несколько правок из закона пропали пункты про денежное вознаграждение за подбитую технику ВС РФ и другие пункты. Подробности — в материале URA.RU.