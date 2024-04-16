16 апреля 2024

На реновацию территории ДКЖ в Перми претендует компания, подконтрольная олигарху Вексельбергу

Три компании решили застраивать одну из крупнейших площадок в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, дкж
Общая площадь застройки территории ДКЖ превышает 25 гектаров Фото:

Комплексным освоением площадки ДКЖ в Перми намерены заняться три компании. Среди потенциальных участников — столичный застройщик «Кортрос», контролируемый группой «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга.

«К торгам допущено три компании — АО СЗ „Комплексное развитие территорий, реновации, освоение-Пермь“ („Кортрос-Пермь“), ООО „Вега“ („Унистрой“, г. Казань) и ООО СЗ „Альтаир“ (девелопер Glorax, г. Санкт-Петербург)», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ознакомившийся с итогами протокол о допуске участников к аукциону по освоению территории.

Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Начальная цена лота составляет 225,6 млн руб. Ранее сообщалось, что торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся в конце мая. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II».

Также проект предусматривает строительство здесь жилых многоквартирных домов. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га. В июне 2022 года с проектом реновации указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комплексным освоением площадки ДКЖ в Перми намерены заняться три компании. Среди потенциальных участников — столичный застройщик «Кортрос», контролируемый группой «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга. «К торгам допущено три компании — АО СЗ „Комплексное развитие территорий, реновации, освоение-Пермь“ („Кортрос-Пермь“), ООО „Вега“ („Унистрой“, г. Казань) и ООО СЗ „Альтаир“ (девелопер Glorax, г. Санкт-Петербург)», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ознакомившийся с итогами протокол о допуске участников к аукциону по освоению территории. Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Начальная цена лота составляет 225,6 млн руб. Ранее сообщалось, что торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся в конце мая. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Также проект предусматривает строительство здесь жилых многоквартирных домов. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га. В июне 2022 года с проектом реновации указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...