На реновацию территории ДКЖ в Перми претендует компания, подконтрольная олигарху Вексельбергу

Три компании решили застраивать одну из крупнейших площадок в Перми

17 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Общая площадь застройки территории ДКЖ превышает 25 гектаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Комплексным освоением площадки ДКЖ в Перми намерены заняться три компании. Среди потенциальных участников — столичный застройщик «Кортрос», контролируемый группой «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга. «К торгам допущено три компании — АО СЗ „Комплексное развитие территорий, реновации, освоение-Пермь“ („Кортрос-Пермь“), ООО „Вега“ („Унистрой“, г. Казань) и ООО СЗ „Альтаир“ (девелопер Glorax, г. Санкт-Петербург)», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ознакомившийся с итогами протокол о допуске участников к аукциону по освоению территории. Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Начальная цена лота составляет 225,6 млн руб. Ранее сообщалось, что торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся в конце мая. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Также проект предусматривает строительство здесь жилых многоквартирных домов. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га. В июне 2022 года с проектом реновации указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комплексным освоением площадки ДКЖ в Перми намерены заняться три компании. Среди потенциальных участников — столичный застройщик «Кортрос», контролируемый группой «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга. «К торгам допущено три компании — АО СЗ „Комплексное развитие территорий, реновации, освоение-Пермь“ („Кортрос-Пермь“), ООО „Вега“ („Унистрой“, г. Казань) и ООО СЗ „Альтаир“ (девелопер Glorax, г. Санкт-Петербург)», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ознакомившийся с итогами протокол о допуске участников к аукциону по освоению территории. Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Начальная цена лота составляет 225,6 млн руб. Ранее сообщалось, что торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся в конце мая. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Также проект предусматривает строительство здесь жилых многоквартирных домов. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га. В июне 2022 года с проектом реновации указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.