FT: Израиль потратил больше миллиарда долларов, чтобы отбить атаку Ирана

17 апреля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Массированная атака произошла в ночь на 14 апреля Фото: Avi Roccah/AP/TASS новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Израиль потратил больше миллиарда долларов, чтобы отразить массированную атаку Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего израильского военного чиновника. «Чиновник оценил стоимость субботней обороны в более чем один миллиард долларов в виде потраченных материалов, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов», — говорится в материале . До этого были сообщения, что Иерусалим потратил до 1,3 миллиарда долларов. Такую версию выдвигал бывший финансовый советник генштаба Армии обороны Израиля Рам Аминах. Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным портала Ynet, страна отразила до 99% атак. По словам чиновников, они готовились к удару. В США заявили, что их военные успешно сбили более 80 беспилотников. По данным Института изучения войны, Тегеран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и около 120 баллистических ракет. Израиль еще не нанес ответного удара. Власти страны взяли время на рассуждение. Немецкие СМИ выдвигают пять сценариев: удар по военным лидерам, по ядерным объектам и важным заводам, например, по производству дронов. Об этом пишет МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль потратил больше миллиарда долларов, чтобы отразить массированную атаку Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего израильского военного чиновника. «Чиновник оценил стоимость субботней обороны в более чем один миллиард долларов в виде потраченных материалов, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов», — говорится в материале. До этого были сообщения, что Иерусалим потратил до 1,3 миллиарда долларов. Такую версию выдвигал бывший финансовый советник генштаба Армии обороны Израиля Рам Аминах. Ранее Иран запустил против Израиля сотни беспилотников. По данным портала Ynet, страна отразила до 99% атак. По словам чиновников, они готовились к удару. В США заявили, что их военные успешно сбили более 80 беспилотников. По данным Института изучения войны, Тегеран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и около 120 баллистических ракет. Израиль еще не нанес ответного удара. Власти страны взяли время на рассуждение. Немецкие СМИ выдвигают пять сценариев: удар по военным лидерам, по ядерным объектам и важным заводам, например, по производству дронов. Об этом пишет МК.RU.