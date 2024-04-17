Медведев нашел «голливудский след» в драках в грузинском парламенте

Медведев: принятию закона об иноагентах в Грузии мешают США

17 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал споры о законе «грузинским мордобоем» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что за стычками и конфликтами, возникшими в грузинском парламенте в ходе обсуждения закона об иностранных агентах, стоит «голливудская рука». По его словам, события носят не стихийный характер, а являются частью организованной кампании. «Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал споры о законе «грузинским мордобоем». По его словам, недовольство так называемых протестующих вызывает то, что закон «О прозрачности иностранного влияния» якобы является «российской идеей». Медведев также отметил аналогичную реакцию западных стран на принятие схожего закона в Киргизии месяцем ранее, который вызвал критику за обязательную регистрацию НКО с иностранным финансированием. По его словам, это свидетельствует о двойных стандартах и нежелании западных стран признавать право других государств на суверенитет и защиту своего информационного пространства. В Тбилиси продолжается масштабный митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг начался перед зданием парламента на проспекте Руставели. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии 15 апреля. Сотрудники полиции задержали 14 человек на акции протеста, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что за стычками и конфликтами, возникшими в грузинском парламенте в ходе обсуждения закона об иностранных агентах, стоит «голливудская рука». По его словам, события носят не стихийный характер, а являются частью организованной кампании. «Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он назвал споры о законе «грузинским мордобоем». По его словам, недовольство так называемых протестующих вызывает то, что закон «О прозрачности иностранного влияния» якобы является «российской идеей». Медведев также отметил аналогичную реакцию западных стран на принятие схожего закона в Киргизии месяцем ранее, который вызвал критику за обязательную регистрацию НКО с иностранным финансированием. По его словам, это свидетельствует о двойных стандартах и нежелании западных стран признавать право других государств на суверенитет и защиту своего информационного пространства. В Тбилиси продолжается масштабный митинг против принятия закона об иностранных агентах. Митинг начался перед зданием парламента на проспекте Руставели. Рассмотрение спорного законопроекта, предложенного фракцией «Грузинская мечта», началось в парламенте Грузии 15 апреля. Сотрудники полиции задержали 14 человек на акции протеста, передает «Национальная служба новостей».